Barock-führung in Husum : Erinnerungen an die Barock-Zeit im Schloss

Bettina Görke und Tanja Hörmann führen im Schloss vor Husum in die Barockzeit zwischen Tugend und Laster ein.

von hn

29. Januar 2019, 18:15 Uhr

Das Schloss vor Husum bietet am Sonnabend, 2. Februar, ab 15 Uhr, wieder die etwas andere Führung der Barockdamen Bettina Görke und Tanja Hörmann an. Sie zeigen ihren Gästen den Gegensatz des barocken Lebens – „Zwischen Tugend und Laster“. Die Barockzeit wurde von gegensätzlichen Polen bestimmt: dem Absolutismus und der Kirche, Leben und Tod, Diesseitsfreude und Jenseitssehnsucht, Aufklärung und mystische Innerlichkeit. Diese Gegensätze gipfelten in der absoluten religiösen Ekstase und ausschweifenden Sinnesfreuden. Der Dreißigjährige Krieg und das Königreich Frankreich dominierten diese Zeitepoche. Die barocken Damen zeigen diese Widersprüche des Lebens im Barock auf amüsante Weise auf und führen dabei durch das Schloss vor Husum. Anmeldung unter Telefon 04841/2545, E-Mail: info@museumsverbund-nordfriesland.de.