Tetenbüll : Erinnerungen an den Kolonialwarenladen

von Ilse Buchwald

erstellt am 29.Okt.2017 | 12:45 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „Erzähl mir was … auf Eiderstedt“ ist am Montag (30. Oktober) zu Gast im Haus Peters in Tetenbüll, dem Historischen Kaufmannsladen von 1820. Unter dem Motto „Kolonialwarenladen-Erinnerungen – Zeitzeugen erinnern sich an Paul und Luise Peters“ erzählen Eiderstedter Geschichten rund um die letzten Besitzer des historischen Kolonialwarenladens „Haus Peters“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Gut 100 Jahre lang bildete der Kaufmannsladen Peters den Mittelpunkt des Dorfes, wo Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs verkauft wurden, und war zugleich sozialer Treffpunkt der weitläufig in den Kögen lebenden Kundschaft. Die Familie Peters lebte mehr als 200 Jahre – von 1765 bis 1987 – in dem Haus in der Mitte des Dorfes. Die letzte Generation bildeten die Geschwister Paul (1899-1987) und Luise (1900-1991) Peters. Nach Aufgabe des Ladenbetriebs 1923 lebten die beiden unverheirateten Geschwister bis 1955 zusammen mit ihrer Mutter, dann alleine im Haus in der Dörpstraat. Die Ladeneinrichtung blieb unangetastet und wurde von ihnen wie ein Augapfel gehütet. Jeder in Tetenbüll kannte die beiden, und jeder kann andere Anekdoten über sie zu erzählen. Paul und Luise Peters lebten bis zuletzt eher zurückgezogen und ernährten sich aus dem eigenen Garten und kochten vieles ein. Von Luise sind sogar Kuchen- und Plätzchenrezepte überliefert, die heute in Buchform erhältlich sind. Es erzählen: Christian Marwig, Amtsvorsteher von Eiderstedt, und Jakob Claußen, ehemaliger Kröger von Tetenbüll und Kenner der Region.