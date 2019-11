Mahnende Worte in Schwesing : Erinnerung wichtiger denn je

Kommandant Thorsten Tanski von der 26. Flarak-Gruppe erinnerte an die über 120 Millionen Kriegsopfer der vergangenen Weltkriege.

17. November 2019, 15:45 Uhr

Schwesing | Neben dem Landratsgarten am Schloss vor Husum wurde am gestrigen Volkstrauertag auch an der KZ-Gedenkstätte in Schwesing Grenze in Andenken an die Millionen Kriegsopfer gelegt.

Kommandant Thorsten Tanski von der 26. Flarak-Gruppe erinnerte an die über 120 Millionen Kriegsopfer der vergangenen Weltkriege. „Weltweit sorgen bis zum heutigen Tag Kriege und bewaffnete Konflikte für eine besorgniserregende Aktualität des traditionellen Volkstrauertages.“ In Zeiten wiederaufkommender nationalistischen Bestrebungen, antisemitischen Tendenzen und rechtsradikalen Gedankengut sei die Erinnerung wichtiger denn je.

Thorsten Tanski weiter: „Von September bis Dezember 1944 hat sich an dieser Stelle unvorstellbares und unfassbares Leid zugetragen.“ Bis zu 500 Menschen seien unter menschenverachtenden Bedingungen gequält, gedemütigt und grausam ermordet worden. „Heute und in Zukunft liegt es in unserer Verantwortung, unsere Kindern und Enkel gegen radikale Tendenzen, Intoleranz, Antisemitismus und Menschenverachtung zu wappnen.“