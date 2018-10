Högel : Erfolgreiche Bade-Saison

3 200 Besucher besuchten an 99 Tagen das Schwimmbad der Gemeinde Högel.

von Udo Rahn

01. Oktober 2018, 17:43 Uhr

Nicht ganz einig waren sich im vergangenen Jahr die ehrenamtlichen Kassenaufsichten im Högeler Schwimmbad, wer Anspruch auf eine Familienkarte hat. Das berichtete Bürgermeisterin Tanja Carstensen in jüngster Gemeinderatssitzung.

Die Vertreter der Gemeinde definierten es nun einstimmig: Anspruch haben Eltern mit Kindern bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. Jugendliche ab dem 18. Lebensjahr bezahlen den Tarif für Erwachsene. Auch die neuen Badezeiten für Schlüsselbesitzer wurden einstimmig abgesegnet. Sie gelten ab kommender Saison von 6.30 bis 10.30 Uhr sowie von 18.30 bis 21 Uhr. In der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr ist Gemeindearbeiter Karl-Christian Schrödl jeweils täglich mit der gründlichen Reinigung beschäftigt. Von 14 bis 18.30 Uhr sind die regulären Öffnungszeiten. Unter Hinweis auf die neuen Frühbadezeiten, wies der Gemeindearbeiter darauf hin, dass die Badegäste nicht unbedingt auf ein super-sauberes Becken stoßen würden. Je nach Windrichtung sammelten sich nachts in der Regel etliche Blätter im Wasser. Auch der eine oder andere Frosch schwimme dann munter i Wasser herum. „Ich möchte ungern wegen einer Extra-Reinigung früher aufstehen“, so Schrödl. „Ich denke, das kann und wird auch niemand verlangen. Frühschwimmer sollten eben nur wissen, wie es aussehen könnte“, so der erste stellvertretende Bürgermeister Ralf Rehder.

Die Gemeinde-Chefin informierte, dass die Badesaison 2018 dank des Sommerwetters sensationell gut verlaufen sei. „Wir hatten 3.200 Besucher an 99 Tagen. 5.500 Euro konnten eingenommen werden“, so Carstensen. 90 Jahreskarten wurden verkauft sowie 42 Schlüssel ausgegeben. Zehn Schlüssel seien noch nicht zurückgegeben worden. Es wäre schön, so Carstensen, wenn sie bald wieder „eintrudelten“.

Zu guter Letzt signalisierte das Gremium die Unterstützung für das Vorhaben von Ex-Bürgermeister Ernst-Peter Carstensen, nämlich am Chronik-Band III arbeiten und ihn auflegen zu wollen. Es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Ein Infoabend ist am Donnerstag (4.), 19.30 Uhr, im Gemeindehaus.