„CoWorkLand“ in St. Peter-Ording : Erfolgreich arbeiten fernab der Metropolen

02. Juli 2019, 15:28 Uhr

St. Peter-Ording | Selbstbestimmtes Arbeiten außerhalb der Metropolen ist längst keine Seltenheit mehr. Und wer die digitale Zukunft des Landlebens im Blick haben will, muss sich auch um funktionierende Netzwerke in den ländlichen Räumen kümmern.

Sich beruflich vernetzen, wertvolle Kontakte knüpfen, interessante Menschen kennen lernen – all das ist die Basis für erfolgreiches Arbeiten außerhalb der Millionenstadt. Und genau darum geht es beim „NETZfeld-Meetup“ am Montag, 8. Juli, in St. Peter-Ording.

Die Arbeitswelt der Zukunft

Das NETZfeld-Team vom HHLab (www.hhlab.de), der Forschung & Entwicklungsabteilung des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z), will mit allen Interessierten und Engagierten diskutieren. Und das Ganze an einem Ort, der wie geschaffen ist, die Arbeitswelt der Zukunft, fernab der Großstadt zu gestalten.

Im „CoWorkLand“, einem mobilen Container mit Büros und Besprechungsräumen lassen sich bereits jetzt umgesetzte New-Work-Ideen hautnah erleben.

Start ist am Montag, um 17 Uhr im CoWorkLand-Coworking-Space auf dem Gelände des Nordsee-Gymnasiums (Pestalozzistraße 72) in St.Peter-Ording. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung und Informationen hier unter oder Mail: kontakt@netzfeld.info.