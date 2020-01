Erfolg auf vier Pfoten und zwei Rädern

Seit 40 Jahren nimmt Hartmut Dupke aus Wester-Ohrstedt mit seinen Schlittenhunden an Wettkämpfen teil

05. Januar 2020

Wester-Ohrstedt | Mit seinen geliebten Schlittenhunden hat Hartmut Dupke (68) schon viele sportliche Erfolge feiern können. Vor 40 Jahren entdeckten sie gemeinsam ihre Leidenschaft für temporeiche Schlittenrennen. Mittlerweile startet der Wester-Ohrstedter am liebsten auf dem Fahrrad in der Off-Snow-Kategorie Bikejöring. Mit seinem elfjährigen Siberian Husky „Joker“ ist er im vergangenen Jahr Deutscher Vize-Meister geworden. Jetzt greift das erfolgreiche Gespann nach dem Titel des Norddeutschen Meisters – und das schon zum achten Mal in Folge.

Anders als im traditionellen Wagenrennen, bei dem der Musher (Gespannführer) im Schlitten steht, tritt Hartmut Dupke auf der fünf Kilometer-Distanz in die Pedale seines Bikes. Andere gehen mit Skiern, Rollern (Scootern) oder als Jogger an den Start. Das Prinzip ist immer das Gleiche: Der Hund rennt vorneweg und zieht seinen Menschen, mit dem er per Zugleine eng verbunden ist. Um sicher ins Ziel zu kommen, müssen sich beide hundertprozentig aufeinander verlassen können. „Grundsätzlich reagieren die Hunde auf Zuruf. Doch nach all den Jahren, die wir jetzt schon zusammen sind, spürt Joker instinktiv, was ich von ihm will und nimmt von sich aus den richtigen Weg. Diese innige mentale Verbindung macht uns stark“, sagt Hartmut Dupke (68) auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept.

2011 war das erfolgreichste Jahr für ihn und seine Hunde „Joker“ (damals 3) und „Zordo“ (13): Sowohl bei der Deutschen Meisterschaft in Bielefeld, als auch der Europa-Meisterschaft in Dithmarschen und bei der Weltmeisterschaft in Borken landete das Gespann in der Bikerklasse auf einem sensationellen 3. Platz.

Zu dieser Zeit nahm auch seine Frau noch aktiv am Renngeschehen teil. Am allerliebsten startete Annelene Dupke im Canicross – einem anspruchsvollen Geländelauf mit dem Hund im Zuggeschirr. Doch dann erkrankte ihre Hündin an Diabetes. Seitdem genießt „Bouncy“ gemeinsam mit ihrem Frauchen den Unruhestand: „Dass keine gemeinsamen Rennen mehr möglich sind, heißt nicht, dass wir die Couch bevorzugen. Nach wie vor laufen wir mit beiden Hunden jeden Morgen eine Strecke von rund sieben Kilometern“, betont Annelene Dupke, die dieses Ritual nicht missen möchte. „Das brauchen wir alle, um uns wohlzufühlen“, bestätigt ihr Mann.

Selbstverständlich bleiben die Hunde dabei immer an der Leine: „Siberian Huskys haben einen ausgeprägten Jagdinstinkt und sind von Natur aus Selbstversorger… man sollte sie besser nicht irgendwo da draußen verlieren.“

Auf die Frage, warum sie sich für Hunde entschieden haben, die ausgerechnet dann am besten drauf sind, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, sagt er: „Als wir uns mit Rischkin 1980 den ersten reinrassigen Schlittenhund holten, dann vor allem deshalb, weil wir bei Wind und Wetter sportlich unterwegs sein wollten.“ Weil Huskys sich nur im Rudel richtig wohl fühlen, kam bald darauf Xanuk dazu; weitere acht Hunde folgten im Laufe der Jahre. Zeitweise ging Hartmut Dupke mit fünf Huskys gleichzeitig ins Rennen – sofern das Thermometer deutlich unter 15 Grad lag. „Je kälter, desto besser“, das war und ist bis heute die Devise.

Auch in diesem Winter fahren sie wieder mit ihrem speziell ausgestatteten Campingbus zu den spannendsten Rennveranstaltungen im Norden. Dort gehen übrigens nicht nur Schlittenhunde an den Start, sondern alle laufstarken Hunderassen. Wichtig ist die Freude am Auspowern: „Mit Zwang erreicht man gar nichts“, weiß Hartmut Dupke, für den die Siege und Pokale stets nur das i-Tüpfelchen auf einer sportlichen Herausforderung gewesen sind, an der alle Beteiligten ihre helle Freude hatten.

Keiner seiner Erfolge ist ihm wichtiger als der andere: „Es ist die Summe der schönen Erlebnisse mit Gleichgesinnten“, sagt er. Sein 40-jähriges Jubiläum im Schlittenhundesport wäre eigentlich ein guter Moment, die Karriere zu beenden – so recht vorstellen kann sich das der 68-Jährige aber noch nicht: „Ich mache so lange weiter, wie Joker mit echter Freude läuft und wir beide gut bei Kräften sind.“