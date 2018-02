Trauer um Udo Bruhn : „Er hatte sein Herz an Oldenswort verloren“

Udo Bruhn ist im Alter von 65 Jahren gestorben – der Einsatz für sein Dorf stand für ihn an erster Stelle.

von shz.de

20. Februar 2018, 08:00 Uhr

Mit Bedauern und Entsetzen reagierten die Bürger Oldensworts auf die Nachricht vom plötzlichen Tod Udo Bruhns, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete.

Das Wohl der Gemeinde und das ihrer Einwohner lag ihm in den vergangenen Jahrzehnten besonders am Herzen. Sein Engagement erstreckte sich von Spenden für Sporttrikots bis zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Dorfstraße. „Mit dem Bau leistete er 2011 einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Dorfes“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister, Wilfried Massow. Wer Bruhn begegnete, schätzte sein aufgeschlossenes und hilfsbereites Wesen sowie seine Vorliebe für Gespräche auf Plattdeutsch. Obwohl der 65-Jährige in Mildstedt-Rosendahl wohnte, war er dem Dorf stets verbunden. Daran änderte sich auch nichts, als er 2012 in den Ruhestand eintrat. Bis dahin hatte er 35 Jahre das örtliche Bezirkskommissariat der Provinzial-Versicherungen geleitet. Weiterhin blieb er Mitglied in zahlreichen Vereinen, wie der Ringreitergilde, dem Boßelverein, dem Handwerker- und Gewerbeverein (HGV), dem Ortskulturring (OKR) und der Wirtschaftsgemeinschaft (WGO), die er 2001 ins Leben rief und seither als 1. Vorsitzender leitete.

In dieser Funktion gelang es ihm, die Gemeinschaft der rund 30 örtlichen Handels- und Gewerbetreibenden mit Gewerbeschauen und Fachvorträgen zu stärken und ein breitgefächertes Waren- und Dienstleistungsangebot im Dorf zu gewährleisten. Mit hohem persönlichen Einsatz trug er zu einem Ausgleich der Interessen bei. Das zeigte sich zuletzt in den in der aktuellen Diskussion um den Erhalt einer Einkaufsmöglichkeit im Dorf. Die älteren Einwohner haben seiner Initiative das beliebte Essen in Gemeinschaft zu verdanken. Gut besucht waren außerdem die Bunten Nachmittage, die Neujahrsempfänge und andere Veranstaltung der WGO, die zu den gesellschaftlichen Höhepunkten zählten. Hierbei übernahm Udo Bruhn stets eine Schlüsselrolle und gewann mit seinen prägnanten und humorvollen Ansprachen die Sympathien der Zuhörer. „Er hatte sein Herz an Oldenswort verloren“, brachte es Vorstandsmitglied Peter Thomsen auf den Punkt,

In seinem Neubau befindet sich weiterhin das Versicherungsbüro, das seit der Geschäftsübergabe vor sechs Jahren von seinem Nachfolger Jens Lampe geleitet wird. „Udo begleitete mich von der Lehre bis zur Übergabe seines Kundenstamms durch mein bisheriges Berufsleben und war in jeder Hinsicht ein großartiger Mensch und ein kollegialer Vorgesetzter“, so Lampe. Bis zuletzt habe er ihm bei Bedarf hilfreich zur Seite gestanden. Auch auf anderen Gebieten war der gebürtige Tetenbüller weiterhin aktiv. So betätige er sich als Immobilienmakler und fehlte bei kaum einer Gemeinderats- oder Vereinssitzung. Sein Wort hatte Gewicht und war für viele Entscheidungen richtungsweisend.

Doch er war auch ein Mann der Tat. Mit handwerklichem Geschick und Werkzeugen aller Art hantierte er dort, wo immer etwas zu richten oder zu reparieren war. Im Bäckerei-Geschäft, das sich in seinem Haus etabliert hatte, sorgte er für Nachschub, wenn die Brötchen ausverkauft waren. Oft war er im Kaffee-Ausschank des Ladens anzutreffen, der sich zu einem dörflichen Treffpunkt entwickelte.

„Für ihn galt das Wort und der Handschlag“, erinnert sich Massow an den Kaufmann, in dessen Husumer Büro Bilder vom Treiben auf dem früheren Viehmarkt die Wände zierten. „Für mich steht der Handel beruflich immer im Mittelpunkt“, sagte er einmal. Der jetzige HGV- und OKR- Vorsitzende, Thorben Hansen, blickt dankbar auf die gemeinsamen Jahre mit Udo Bruhn zurück. „Er war spontan und großzügig“, sagte er. Das zeigte sich, als er 2008 sofort den Vorsitz des OKR übernommen, um eine Auflösung des Vereins zu verhindern. Außerdem war er stets bereit, die Vereine anderer Einrichtungen des Dorfes zu unterstützen.

Am Sonnabend, 3.März, findet ihm zu Ehren um 14 Uhr in der St. Pankratius-Kirche ein Gedenkgottesdienst statt. Daran schließt sich um 15 Uhr eine Kaffeetafel in der Mehrzweckhalle an.