Großkontrolle in Husum und Umgebung : Entwischen konnte keiner

Bei der große Verkehrskontrolle gestern in Husum und Umgebung wurden Autos, Lastwagen und Fahrradfahrer überprüft.

16. Februar 2018, 08:00 Uhr

Dass „GroKo“ nicht nur die Abkürzung für ein Regierungsbündnis ist, sondern auch ganz anderen Inhaltes sein kann, erfuhren die Autofahrer in Husum und Umgebung gestern hautnah: Hier steckte nämlich das Wort „Großkontrolle“ von Polizei und Zoll dahinter. Präzise vorgeplant und abgesprochen starteten die Teams bereits um 7.10 Uhr – zunächst zur Kontrolle der Schulwege. Dabei fiel das Augenmerk auf Radfahrer – und vornehmlich auf solche, die unbeleuchtet in die Pedale traten. Vor Ort – an der Bürgerschule, der Dänischen Schule, der Ferdinand-Tönnies-Schule und an den Gemeinschaftsschulen Viöl und Mildstedt – wurde zugleich überprüft, ob die Eltern ihre Schulkinder ordnungsgemäß angeschnallt hatten und ob sie sich denn auch an die Halteverbote vor den Schulen hielten. „Alle Schulen können wir aber nicht abdecken“, machte Einsatzleiter Marco Brodersen deutlich. Die Kontrollen erstreckten sich bis weit in den Nachmittag hinein – 18 Einsatzkräfte mit sechs Streifenwagen sowie mehrere Beamte des Zolls mit ihren Autos waren dabei.

Ein besonderer Kontroll-Schwerpunkt befand sich am Kreisverkehr im Norden Husums. Entwischen war nicht drin, denn die Beamten fischten Verkehrsteilnehmer aus allen Richtungen heraus und lotsten sie auf die Parkplätze.

Die Einsatzkräfte waren ausgesprochen freundlich – und die Akzeptanz „auf der anderen Seite“ da. Immer wieder startete – nach Warndreieck und Verbandkasten gefragt – eine verzweifelte Suche im Fahrzeuginneren. Eine Autofahrerin aus Nordstrand griff sogar verärgert zum Handy und kontaktierte den Gatten: „Schatz, wo bitte haben wir in unserem Auto das Warndreieck und den Verbandkasten? Der Polizist neben mit schreibt schon die Verwarnung aus!“ Manchmal fehlten diese Utensilien eben doch – und an anderer Stelle noch viel Gravierenderes: Das Auto einer jungen Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg hatte keinen TÜV-Stempel. „Aber TÜV hat er noch bis zum Sommer“, sagte sie, was die Überprüfung der Fahrzeugpapiere bestätigte. Gelegentlich waren auch englische Sprachkenntnisse vonnöten – wie bei jenem dänischen Lastwagenfahrer, der „kein bisschen Tysk sprechen konnte“. Der Kaffee aus der Polizeiwache wurde von den Beamten ob des einsetzenden Schneefalls gern angenommen.

Hinsichtlich „nicht gesicherter Ladung“ gab es wiederholte Ermahnungen. Und zum Abschluss der Aktion gab Polizeioberkommissar Brodersen als Ergebnis bekannt: „Wir haben 30 Ordnungswidrigkeiten mit Verwarn- oder Bußgeldern belegt, hinzu kommen 50 Mängelberichte. Wegen Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetz mussten wir zwei Blutproben entnehmen lassen,und in einem weiteren Falle wurde ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt. “