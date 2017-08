Bredstedt : Entspanntes Treffen der Windhunde-Fans

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

„Sie sind fast so schnell wie Geparden, erreichen schon mal 70 Stundenkilometer, sind sehr sensibel, kinderlieb, gute Beobachter und sehr menschenbezogen“, sagt Frank-Michael Schoof, Chef des gemeinnützigen Vereins Hundefreilauf Bredstedt. Er muss es wissen, denn er besitzt schon seit vielen Jahren Windhunde. Er hatte mit seinem Vorstandsteam zum 3. Bredstedter Windhundetreffen auf die 6000 Quadratmeter große Anlage am Stadtrand, direkt am Hochfahrweg, eingeladen. Viele Besitzer der eleganten, hochwüchsigen Vierbeiner kamen mit ihren Familien aus dem ganzen Land sowie aus dem übrigen Bundesgebiet und verbrachten bei bestem Wetter einen stressfreien Tag miteinander.

Hauptsächlich nutzten sie ihn zum Gedankenaustausch in geselliger Runde und dafür, ihren Lieblingen genügend Auslauf, frei von Leinenzwang zu geben. Einige Gäste suchten das Gespräch mit Vereinsmitgliedern und Hundebesitzern, um mehr über die sich grazil bewegenden Tiere zu erfahren. „Eigentlich ist meine Hündin ein Couch-Potato. Sie bevorzugt das Sofa, auf dem ich ihr einen Platz mit Hundedecke eingeräumt habe“, berichtet Fritz Siefert aus der Nähe von Niebüll. Man brauche auch keine ausgedehnten Spaziergänge machen. Nur ab und zu müssen sie richtig rennen dürfen. Er habe seine vierjährige Leila – eine spanische Galgo – vor einem Jahr über den Tierschutzverein A.S.P.A.-Friends erhalten. „Sie muss Schlimmes erlebt haben. Anfangs war sie sehr scheu, und ich durfte ihr nicht zu nahe kommen. Dann verkroch sie sich unter dem Küchentisch. Inzwischen hat sie absolutes Vertrauen und weicht mir kaum von der Seite“, erzählt der Rentner.

„In der Wohnung und auf der Straße sind Windhunde meist sehr ruhig. Ihr Jagdtrieb bricht in freier Natur aus. Ich lasse meine Drei am liebsten am Strand rennen“, erzählt Leopold Stenger aus St. Peter-Ording. Er war mit Ehefrau Petra und seinen drei Windhunden Nele (6), Canteca (7) und Savanna (10) vor zwei Jahren aus Bayern in das Nordsee-Heilbad gezogen. „Die Hunde bauen Beziehungen zum Menschen auf. Sie sind sanft in ihrem Wesen. Deshalb schätzen wir sie“, sagen die Hundefreunde unisono. Mit im Schlepptau haben sie die Urlaubsgäste Erwin Schmidt – ein gebürtiger Tiroler – und Lebensgefährtin Martina Schwarz-Antosch aus Buxtehude mit ihrer vierjährigen Hündin Luna, ebenfalls eine Galgo. „Wir haben uns über die Hunde erst vor zwei Tagen am Strand kennengelernt, und wir sind einfach mal mit nach Bredstedt gekommen“, so Schmidt. Er schätze an Luna und generell an Windhunden ihre Schönheit und das ruhige Wesen. Sie würden sich fast wie Katzen bewegen.

Die Vierbeiner Kati (12) und Aris (9) sind derzeit die treuen Begleiter des Vorsitzenden. „Ich mag an ihnen, die innere Ruhe, die sie ausstrahlen und zugleich ihre unbändige Kraft, die sie entwickeln können. Wenn ich die Leinen löse, heißt das Jagd und sie rennen. Aber danach ist auch wieder gut, und sie sind an meiner Seite. Sie gehorchen aufs Wort“, schwärmt Schoof weiter. Um ihren Bewegungsdrang nachzugehen, nutze er oft das Gelände in Bredstedt, das 2012 eingeweiht wurde.

„Windhunde sind einfach sensible Wesen und trotzdem voller Power. Ich habe noch nie Beißer erlebt. Sie vertragen sich auch mit anderen Hunden“, ergänzt Kassenwart Horst Deyerling. Die kurzhaarigen Windhunde, so Deyerling, seien hierzulande am häufigsten. Die langhaarigen, wie der afghanische Windhund, Barsoi und der Irische Wolfshund sind dagegen seltener. Wer mit dem Gedanken spiele, sich einen Windhund anzuschaffen, der erhalte im Verein wichtige Ratschläge. Info: www.hundefreilauf-bredstedt.de.