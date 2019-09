Namen & Notizen aus Husum und Umgebung : Engagierte Bürger, engagierte Läufer

Husums Bürgermeister freut sich über das Gemeinwesen der Schobüller und zehn Institutionen über je 500 "erlaufene" Euro.

02. September 2019, 16:35 Uhr

Schobüll stellt sich vor

„Schobüll stellt sich vor“, hieß die Veranstaltung vom Ortskulturring rund um das Haus Kiesselbach und die Feuerwache bei strahlendem Sonnenschein. Mitglieder von Vereinen, Verbänden und Institutionen zeigten, welche geballte Kraft – größtenteils vom Ehrenamt geleistet – es in diesem Ortsteil Husums gibt.

Wie wichtig die Gemeinschaft für jeden Einzelnen ist, wurde während des Gottesdienstes von Pastorin Silke Raap in den Mittelpunkt gestellt. Bürgermeister Uwe Schmitz nahm die Gelegenheit ebenfalls wahr, auf das „gesellschaftliche, nachbarschaftliche und freundschaftliche Zusammenleben in unserer Gemeinschaft“ zu schauen. Der Bürgermeister blickte kurz auf die Zeit zurück, als die seinerzeit selbständige Gemeinde Schobüll vor annähernd 13 Jahren in die Stadt Husum eingemeindet wurde – eine Idee, die aus seiner Sicht „immer noch als uneingeschränkt richtig und im Sinne Schobülls als zukunftsweisend und zukunftssichernd zu bezeichnen“ sei.

Bornschool, Kindergarten, Haus Kiesselbach, Freiwillige Feuerwehr inklusive Feuerwehrgerätehaus, Freibad mit Sauna und den Campingplatz nannte er als allgegenwärtige Stadt-Themen aus Schobüll. Dass die seinerzeit im Eingemeindungsvertrag vereinbarte Präambel – nämlich dass der Ortscharakter in der bisherigen Form, insbesondere das gewachsene Ortsbild, das örtliche Brauchtum sowie das kulturelle und gesellschaftliche Leben Schobülls wie bisher mit gemeindlicher Unterstützung erhalten bleiben solle – nach wie vor Bestand habe und die Schobüller Bürgerschaft diese aktiv mit Leben fülle, zeige diese Veranstaltung. „Sie machen es richtig und leisten damit ihren Beitrag, das Brauchtum zu bewahren und es vor allen Dingen auch weiterzugeben“, lobte er das Engagement.

Dass es auf ganzer Linie zu einem spannenden und informativen Tag wurde, freute besonders den Ortskulturring als Veranstalter. „Für alle Mitwirkenden war es wirklich sehr schön und eine runde Sache. Alle sind begeistert über den Erfolg. Das stärkt unsere Dorfgemeinschaft und ist sehr motivierend“, so dessen Vorsitzender Frerk Jensen.

Je 500 Euro für die Gemennützigkeit

Auch dieses Jahr hat die VR-Bank Westküste für den C.-J.-Schmidt-Hafentagelauf zehn motivierte Läuferinnen und Läufer gesucht. Nach der Bewerbungs- und Votingphase standen die Kandidaten fest. „Die Sportler erhielten ein Starterpaket mit T-Shirt, Trinkflasche, Laufsocken und Sportbeutel und durften nach gelaufenen zehn Kilometern jeweils eine Spende in Höhe von 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein oder eine Institution ihrer Wahl überreichen“, so Katja Ingwersen, Marketing-Mitarbeiterin der VR-Bank Westküste.

Es liefen: Olaf Steger für die Evangelische Kindertagesstätte Viöl, Dieter Thomsen für den SV Ramstedt, Danny Gröper für die Feuerwehr Immenstedt, Jessica Thomsen für die First-Responder-Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Schwabstedt, Alfred Zastrow für den Friedrichstädter Sportschützenverein von 1965, Sandra Philippsen für den Förderverein Jugendleichtathletik in Eiderstedt, Karina Hansen für den Förderverein Bauernhofkindergarten Dellstedt, Manfred Hansen für den Förderverein Kindergarten Wester-Ohrstedt, Sönke Hansen für die Arlauer Christopheri und Matthias Pross für den Speicher Husum.