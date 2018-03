New Energy Husum : Energiewende auf dem Bierdeckel

Die New Energy Husum präsentiert sich von heute an auch als Diskussions-Plattform für aktuelle Trends.

von hn

15. März 2018, 08:00 Uhr

Dass die New-Energy-Messe von heute an bis zum Sonntag einmal mehr Trends und Möglichkeiten für Fachbesucher und Endverbraucher aufzeigt, ist bekannt – auch, dass es viele Fachvorträge zu ausgewählten Themen gibt. Ganz neu ist diesmal jedoch die Spielart des offenen Forums unter Einbeziehung der Besucher.

Erstmals bieten der Erneuerbare-Energien-Branchenverband „watt_2.0 e.V.“ und die Messe Husum & Congress (MHC) die öffentliche Veranstaltung „Akzeptanz durch Dialog – Lebensraum Energieland“ an. Sie läuft am Sonnabend (17.) von 11 bis 13.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag von Daniel Bannasch, Diplom-Volkswirt und Geschäftsführer von MetropolSolar und MPS Energie Institut, der behauptet, dass alle wichtigen Informationen zur Energiewende auf einen Bierdeckel passen und auch von Laien am Stammtisch diskutiert werden können. Unter dem Titel „Energiewende auf dem Bierdeckel“ will er klar machen, dass der Weg in eine „erneuerbare Zukunft“ weniger kompliziert ist als er erscheint.

Im Anschluss wird den geladenen Gastrednern vier Minuten Redezeit gewährt – unter dem Motto „Wie stellen wir uns den Dialog zu mehr Akzeptanz vor und welche Themen möchten wir in den Prozess einbringen?“. Gemeinsam mit Tobias Goldschmidt (Staatssekretär im Energiewendeministerium), Dieter Harrsen (Landrat), Friedemann Magaard (Gemeinwohlökonomie), Doris Lorenz (Energiebürger SH), einem Vertreter des Vereins „Gegenwind“ und Ove Petersen (Watt-2.0-Vorstandsvorsitzender) soll dieser Dialogprozess offen und unter Mitwirkung der Messe-Besucher an Themen-Tischen geführt werden. Zum Abschluss werden die Ergebnisse vorgestellt und auf Folge-Veranstaltungen weiterbearbeitet.

Um Akzeptanz geht es auch bei Furgy Clean Innovation. Das deutsch-dänische Projekt der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein und anderer Partner hat das Ziel, die Innovationskraft der Unternehmen in der Grenzregion zu stärken.

Zu den Höhepunkten des Vortragsprogramms zählen am Freitag die Gründung des neuen „Klimabündnisses Nordfriesland“ sowie Vorträge zum Energierecht. Insgesamt versprechen mehr als 30 Vorträge, Veranstaltungen und Workshops ein abwechslungsreiches Angebot für alle, die sich gewerblich oder privat mit den erneuerbaren Energien auseinandersetzen wollen.





