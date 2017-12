Breklum : Emotionaler Abschied nach 24 Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Großer Bahnhof für die Struckumerin Brigitte Dethlefsen. Die ausgebildete 55-jährige Erzieherin und Leiterin der Kommunalen Kindertagesstätte Breklum wird auf eigenen Wunsch nach 24 Berufsjahren zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Ihrem Team war es angesichts der knappen Zeit im Advent ein Anliegen, schon jetzt mit ihr Abschied zu feiern.

So organisierte die stellvertretende Leiterin Kristina Ingwersen gemeinsam mit Kollegin Waltraut Otzen und der 20-köpfigen Mannschaft einen Empfang im kirchlichen Gemeindehaus „Lutherhof“. Von den Vorbereitungen hatte ihre Noch-Chefin nichts mitbekommen. So folgten neben Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen, auch Bürgermeister Heinrich Bahnsen, sein Amtsvorgänger Eberhard Steinke – mit ihm hatte Dethlefsen elfeinhalb Jahre zusammengearbeitet –, Wehrführer Ernst-Georg Nommsen und sein Stellvertreter Torsten Wrigge, Schulleiterin der Grundschule Breklum – Bredstedt – Bordelum, Renate Harrsen, Pastor Simon Frömming sowie ehemalige Kolleginnen und Wegbegleiter, auch die Familienmitglieder, der Einladung.

Neben den obligatorischen Grußworten und Geschenken gab es ausreichend Zeit für Gedankenaustausch und Rückblicke. Besonderen Spaß machten die Aufführungen der Kinder, die mitten in die Veranstaltung „platzten“, um endlich die wochenlang mit den Fachkräften einstudierten Tänze und Lieder vorzutragen. Dethlefsen ließ es sich nicht nehmen, jedes einzelne Kind in den Arm zu nehmen und sich zu bedanken. Emotionale Momente waren es für alle, obwohl der richtige Abschied von den Lütten ja noch bevorsteht. Ehemann Jürgen spielte derweil den Nikolaus und erfreute jedes Kind mit Süßigkeiten.

„Ich habe mit einem weinenden und lachenden Auge gekündigt, denn auch Kindergarten war meine Familie. Aber ich möchte mit meinem Ehemann, der älter ist, noch viele gesunde Jahre genießen und Reisen unternehmen. Damit mir der Abschied nicht so schwer fällt, fliegen wir Mitte Januar nach Australien und Neuseeland. In Sydney wohnt mein Sohn mit Familie. Und dann mal schauen. Ich koche und dekoriere gern“, verriet die Fachfrau.

In all den Jahren sei sie sowohl von ihrer Familie jederzeit unterstützt worden, genauso wie von ihrem Team. Das Wohl der Kinder, aber auch der Eltern, die ihr wertvollstes Gut, nämlich ihre Kinder, in der Tagesstätte abgeben, habe immer im Mittelpunkt gestanden. In vielen Dingen sei die Einrichtung Vorreiterin gewesen. Seit 15 Jahren gibt es ein Mittagsangebot und die Krippe. Nachmittagsbetreuung, Früh- und Spätdienst – von 7 bis 17 Uhr und nach Bedarf länger – sind Usus. In all den Jahren mussten ihre eigenen Kinder oft zurückstecken. Doch mit Hilfe ihrer Eltern sei auch das gewuppt worden.

„Ich werde bis zum letzten Tag am 21. Dezember, einen guten Job machen. Professionalität ist das A und O. Die Eltern dürfen nicht alleingelassen werden“, bekräftigte die Erzieherin aus Leidenschaft. Ohne ihre Mannschaft, die sich auch ständig weitergebildet habe, wäre sie allein auf weiter Flur gewesen. Darauf sei sie stolz und Spaß hätten alle miteinander gehabt. Mit 18 Kindern sei sie im August 1993 gestartet, knapp über 100 sind es nun. Ihren eigenen Nachwuchs habe sie nie in „ihrem Kindergarten“ angemeldet. Daher freue sie sich besonders, dass ihre Enkeltochter Mathilda nun dort betreut wird.

„Die Gemeinde ist stolz auf den Kindergarten, das Team und die Arbeit von Brigitte Dethlefsen“, erklärte der Gemeinde-Chef. Angefangen habe alles vor 25 Jahren mit der Kinderstube. Als der Bedarf rasant stieg, musste bald eine dritte Gruppe her. Da die Kirche das nicht übernehmen konnte, sei die Kommune in die Bresche gesprungen. Dethlefsen habe entscheidende Aufbauarbeit geleistet. Bald musste ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus her und im kommenden Jahr sei eine weitere Aufstockung nötig.

„Dank Brigitte hat sich das Haus riesig entwickelt. Sie ist auch bei Widerständen standhaft geblieben“, bekräftigte Ex-Bürgermeister Steinke. „Der Name Brigitte Dethlefsen ist fest mit der Einrichtung verwurzelt“, so der Amtsvorsteher. „Danke für die tolle Nachbarschaft. Gern hat Holger Carstensen die Brandschutzerziehung mit Dir gemeinsam gemacht“, betonte Breklums Wehrführer. Ein von den Blaujacken gestifteter Apfelbaum solle sie auch im „Unruhestand“ an die schöne Zeit erinnern. „Kinderkirche wurde nicht nur von Ihnen akzeptiert, sondern war erbeten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen“, sagte der Gemeinde-Seelsorger. Er habe mit seinem Amtskollegen, Pastor Johannes Steffen, immer gern mit ihr und ihrer offenen, fröhlichen Art zu tun gehabt.