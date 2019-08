Diebe in Bredstedt unterwegs : Embleme von Pkw gestohlen

Insgesamt fünf Taten angezeigt - Polizei bittet um Hinweise.

von hn

27. August 2019, 16:35 Uhr

Bredstedt | Die Polizei bittet im Zusammenhang mit einer Reihe von aktuellen Fahrzeugteil-Diebstählen um Hinweise aus der Bevölkerung. Vermutlich in der Zeit von Montag (26.), abends, bis zum Dienstag (27.), 14 Uhr, wurden in der Bredstedter Gerichtsstraße Fahrzeug-Embleme von den Heckklappen der dort parkenden Pkw abmontiert und gestohlen. Insgesamt sind in dieser Sache bisher fünf Strafanzeigen bei der Polizei Bredstedt aktenkundig geworden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Bredstedt unter der neuen Telefonnummer 04671/ 4044900 entgegen genommen.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?