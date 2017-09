Langenhorn : Eltern kritisieren höhere Kita-Beiträge

vergrößern 1 von 1 Foto: Rah 1 von 1

Es regt sich Widerstand bei Müttern und Vätern aus Langenhorn, Bargum, Lütjenholm und Ockholm. Er richtet sich gegen die Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich der Evangelischen Kindertagesstätte „Tausendfüßler“. Nicht nur Kristina und Sönke Paulsen sind sauer. Statt 180 Euro monatlich – wie im März 2016 noch im Anmeldeformular vorgegeben – sollen sie seit September 2017 292 Euro für die tägliche Betreuung ihres Kindes Wienke (2) in der Zeit von 7 bis 13 Uhr – Verpflegung nicht inbegriffen – zahlen.

„Das ist eine Preiserhöhung von 62 Prozent“, stellt Kristina Paulsen fest. Erst mit Abgabe der endgültigen Anmeldung am 22. Mai 2017 habe sie überhaupt von der Anpassung erfahren. „Von einer Erhöhung war zu keinem Zeitpunkt die Rede. Ich denke, dass die Einführung des Kita-Geldes vom Land in Höhe von 100 Euro ab Januar 2017 bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Durch die Hintertür will man uns Eltern die 100 Euro wieder abkassieren“, so Paulsen. Die Landesregierung habe doch die Eltern, die ihre Kinder aus beruflichen Gründen betreuen lassen müssen, unterstützen wollen und nicht im Sinn gehabt, die Kommunen zur Erhöhung der Gebühren zu animieren. Es sollte ein erster Schritt zu einer kostenlosen Kinderbetreuung sein. Sie habe mit Bürgermeister Horst Petersen gesprochen. Der habe an den Kindergartenausschuss und dessen Vorsitzenden, Torsten Freese, verwiesen. Freese habe die Entscheidung hauptsächlich mit dem Haushaltsdefizit begründet.

Viele Gemeindevertreter hätten verwundert über ihren Unmut reagiert, berichtet Kristina Paulsen weiter. Betroffen gemacht hätten sie abfällige Bemerkungen, wonach jeder wissen müsse, dass Kinder Geld kosten, explizit die Betreuung durch Dritte. Wie dem auch sei, sie habe sich vorsorglich an das Ministerium sowie die Bundestagskandidaten Astrid Damerow (CDU) und Matthias Ilgen (SPD) gewandt. „Ich finde, es muss eine einheitliche Regelung her. Man kann die Eltern nicht allein lassen“, so Paulsen.

„Mich trifft die Erhöhung, von der ich zufällig erfuhr, hart“, sagt die Langenhornerin Melanie Brogmus. Die beiden Kinder – Zwillinge – der 31-jährigen Altenpflegerin habe sie ab Februar 2018 in die Krippe geben wollen, um aufgrund erhöhter Lebenshaltungskosten durch einen 450-Euro-Job oder eine Teilzeitbeschäftigung hinzuzuverdienen. Ihr Mann verdiene allein keine „Reichtümer“. „Bei nun monatlichen Betreuungskosten von insgesamt 530 Euro für beide Kinder würde sich das nicht mehr rechnen. Je Kind sind abzüglich der 100 Euro immer noch 365 Euro zu zahlen. Ich habe sie wieder abgemeldet“, so die Ehefrau und Mutter. Arbeiten gehen müsse sie trotzdem, aber eben nur abends und am Wochenende.

Auch Pia Knoepke aus Langenhorn kann sich den erhöhten Beitrag für ihr einjähriges Kind nicht leisten. Sie selbst befindet sich in Ausbildung zur Speditions- und Logistikkauffrau, ihr Ehemann lässt sich zum Zimmermann ausbilden. Da müsse jeder Cent umgedreht werden. Es werde nun improvisiert.

Langenhorns Bürgermeister verwies auf Nachfrage unserer Zeitung an den Vorsitzenden des Fachausschusses. Die Entscheidung hätten die Mitglieder aus Bargum, Ockholm, Lütjenholm, Langenhorn, dabei auch die jeweiligen Bürgermeister, sowie der Kirche, einstimmig abgesegnet.

„Ja, es ist richtig, dass wir im März beschlossen haben, die Elternbeiträge auf 292 Euro zu erhöhen, allerdings mit der Maßgabe, dass eine Änderung erfolgt, falls die neue Landesregierung das Kita-Geld von 100 Euro wieder streichen sollte, wovon ich eigentlich ausgehe“, erklärt Ausschussvorsitzender Torsten Freese. Die Erhöhung sei ganz einfach mit einem Defizit des Kindergarten-Haushaltes 2016 mit rund 450.000 Euro zu begründen. Die Einnahmen würden sinken. Das Land habe in 2016 lediglich anteilige 47.919 Euro, der Kreis 10.161 Euro, die Kirche 4.797 Euro sowie die Eltern 41.081 Euro erstattet. Er plane, die Eltern zur nächsten Sitzung im Oktober einzuladen, um noch einmal die Details zu erläutern. Normalerweise sind die Sitzungen nicht öffentlich.

„Das ist ein guter Gedanke“, so Olde Oldsen (SPD). „Die Eltern sollten Gelegenheit zur Stellungnahme haben.“ Er hoffe auf einen Kompromiss. Es könne nicht sein, dass hier das Prinzip „linke Tasche – rechte Tasche“ Anwendung finde.

„Ich kann die Eltern verstehen, und es gibt auch Härtefälle, die mich bewegt haben“, erklärt Sven Kloos (CDU). „Aber wir müssen an den defizitären Kita-Haushalt denken. Wenn die neue Landesregierung das Kita-Geld canceln sollte, wird der Beschluss sowieso aufgehoben.“

Christian Kohnke, Leiter des Evangelischen Kindertagesstättenwerkes NF, äußerte generelles Verständnis für die Nöte der Eltern. Er hoffe, dass die neue Regierung bald ein gutes Konzept für eine einheitliche Kita-Finanzierung findet. Insbesondere die Landes- und Kreismittel sowie Kirchenmittel für die Finanzierung der Kita-Einrichtungen seien in den vergangenen Jahren immer geringer geworden. Die Gemeinde Langenhorn habe die Finanzierungslücke bislang nahezu ausschließlich selbst ausgeglichen, weil sie bewusst keine Steigerung der Elternbeiträge wollte. Doch irgendwann könne man Minus-Beträge nicht mehr auffangen. Zudem stehen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für benötigte weitere Räumlichkeiten an.

„Im Landesvergleich steht Langenhorn immer noch im Mittelfeld“, ergänzt Christian Kohnke. Alle Eltern müssten wissen, dass Leistungen wegen Kostensteigerungen auch angepasst werden müssen. Für 292 Euro abzüglich der vom Land gezahlten 100 Euro bekämen ihre Kinder adäquate fachliche Betreuung mit dem Ziel, Familie und Beruf zu vereinbaren. So betrachtet sei die Anpassung moderat.

Kita-Geld: Familien entlasten

Seit dem 1. Januar gibt es das Kita-Geld. Damit möchte die Landesregierung die Eltern von Kindern bis drei Jahren entlasten. Langfristiges Ziel ist die kostenfreie Bildung von der Krippe bis zur Hochschule. Das Kita-Geld soll ein erster Schritt dazu sein. Der neue Paragraf 25 b des Kindertagesstättengesetzes sieht vor, dass Familien einen Zuschuss zu den Betreuungsgebühren erhalten, wenn ihre Kinder in Schleswig-Holstein gemeldet sind und in einer öffentlich geförderten Kindertagesstätte oder von einer öffentlich geförderten Tagespflegeperson betreut werden. Der Zuschuss hängt von den tatsächlich gezahlten Betreuungskosten ab und kann bis zu 100 Euro betragen.

(Quelle: Landesportal Schleswig-Holstein)