Corona in Nordfriesland : Eishockey, Rodeln, Schlittschuh-Spaß: Husumer Ordnungsamt will kontrollieren

Angesichts der Freude über den Wintereinbruch werden Abstandsgebot und Sportverbot in Husum auch mal vergessen.

Husum | „Raus aus dem Lockdown, rauf aufs Eis“ lautete Am Dienstag offenbar die Devise für viele Husumer: So trafen sich am Dienstagnachmittag beispielsweise rund 60 Menschen auf der Eisfläche in Schobüll zum Schlittschuhlaufen und Eishockey-Spielen. Erlaubt i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.