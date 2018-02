Koldenbüttel : Eiserne Hochzeit in der Gemeinde

Ursula und Ernst Lorenzen sind heute 65 Jahre miteinander verheiratet.

28. Februar 2018, 11:00 Uhr

Ein seltenes Ehejubiläum dürfen die Eheleute Ursula und Ernst Lorenzen heute feiern: 65 gemeinsame Jahre liegen nun – anlässlich der Eisernen Hochzeit – hinter ihnen. Eine Zeit im Umbruch war es, als sich die beiden am 28. Februar 1953 das Ja-Wort fürs Leben gaben.

Die Jubilarin Ursula Lorenzen, geborene Gaulke, erblickte am 14. September 1933 in Risnow/Kreis Cammin (Hinterpommern) das Licht der Welt. Im Kreise ihrer vier Brüder und ihrer Schwester wuchs sie dort in ländlicher Idylle auf. Doch dann kam der Krieg, und mit dem letzten Treck verließ die Familie die geliebte Heimat. Nach der Ankunft in Dithmarschen arbeitete sie in Norddeich in der Hauswirtschaft.

Ernst Johannes Heinrich Lorenzen wurde am 25. Mai 1929 in Büsum geboren. Mit sieben Geschwistern wuchs er auf und begann 1943 eine Lehre als Schlachter. 1946 wechselte er in die Landwirtschaft und arbeitete danach in Essen. 1952 war er zurück in Dithmarschen – und an einem schönen Tag in just jenem Jahr brachte seine spätere Ehefrau Würste aus einer Hausschlachtung in die Schlachterei in Süderdeich. Dort traf ihn wie der sprichwörtliche Blitz „die Liebe auf den ersten Blick“. Ballabende folgten – und bald auch der gemeinsame Umzug ins Ruhrgebiet, wo der Jubilar fortan als Bergmann unter Tage arbeitete. Der Hochzeitstag in Essen fiel auf einen Sonnabend.

Im Februar 1962 kehrte das Paar nach Schleswig-Holstein zurück. Der Ehemann erinnert sich: „Vom Rendsburger Bahnhof aus wurde der Hausstand nach Wohlde verfrachtet – die Hühner hatten im Waggon bereits etliche Eier gelegt.“ Ernst Lorenzen veränderte sich beruflich ein drittes Mal – trat am 6. Mai 1962 seinen Dienst bei der Post in Friedrichstadt an. Seine Frau Ursula arbeitete dort als Raumpflegerin. 1967 kauften die beiden eines der damaligen neuen Baugrundstücke in Koldenbüttel und zogen ins neue Heim. Der Jubilar machte seinen Jagdschein, betrieb eine Hundezucht „Deutsch Kurzhaar“ und erhielt viele Auszeichnungen. Die Ehefrau kümmerte sich um die Welpen, züchtete Kanarienvögel und fand auch Zeit für ihre Blumen – vor allen Dingen Orchideen. Das gemeinsame Hobby ist Fußball. Favorit ist Borussia Dortmund. Bei jedem Spiel wird vorm Fernseher mitgefiebert.

65 gemeinsame Jahre – eine lange oder eine kurze Zeit? „Die Jahre sind so schnell dahingezogen“, versichern beide. Für die Zukunft wünschen sie sich vor allen Dingen Gesundheit. Zum Gratulieren kommen drei Kinder, acht Enkel, und sechs Urenkel. „Gefeiert wird mit Danz op de Deel“, verspricht Tochter Veronika Maaßen, „denn wer solch ein Fest erleben darf, der darf auch ruhig mal so richtig feiern.“