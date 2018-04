Breklum : Einwohner leiden unter Bundesstraße 5

Der im März 2015 aufgestellte Breklumer Lärmaktionsplan wird fortgesetzt.

18. April 2018, 13:00 Uhr

Einmütig stimmten die Kommunalpolitiker in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Legislaturperiode für die Fortschreibung des bereits im März 2015 aufgestellten Lärmaktionsplanes zu. Er liegt zur Einsichtnahme für die Bürger beim Amt Mittleres Nordfriesland in Bredstedt aus. Darin wurde festgestellt, dass die höchste Lärmbelastung von der durch den Ort in einer Länge von fast zwei Kilometern verlaufenden Bundesstraße 5 ausgeht. Immerhin werden in dem Bereich 60 Menschen durchschnittlich 24 Stunden lang mit einem Lärmpegel bis zu 60 Dezibel belastet. 50 Einwohner müssten zwischen 60 und 65 Dezibel Lärm verkraften, immer noch 30 Lärm von über 65 Dezibel. Experten sprechen davon, dass im Schlaf schon 40 Dezibel gesundheitsgefährdend sein können. Insgesamt sind 82 Wohnungen betroffen.

Man habe bereits die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Ortsdurchfahrt auf 50 Stundenkilometer vor einigen Jahren durchgesetzt, so Bürgermeister Heinrich Bahnsen. „Das wird erst anders, wenn irgendwann die Umgehungsstraße kommt.“

Im Lärmaktionsplan, so informierte er weiter, werde empfohlen, bei einer künftigen Sanierung des betroffenen Straßenbelages den sogenannten Flüsterasphalt zu verwenden. Weiter votierte das Gremium einstimmig für Vergabe-Arbeiten hinsichtlich maroder Seitenstreifen auf den Straßen der Kommune mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 20.000 Euro.

Heinrich Bahnsen ernannte und vereidigte den Feuerwehrmann Torsten Wrigge zum neuen Gemeindewehrführer sowie Uwe Gregersen zu dessen Stellvertreter. Beide waren in der Jahresversammlung der Wehr gewählt worden. Die Gemeindevertreter hatten die Wahlen einstimmig abgesegnet.

Pastor Simon Frömming fand die richtigen Worte. Er nutzte die Einwohnerfragestunde, Bürgermeister Heinrich Bahnsen für fünf Jahre Amtszeit und allen Gremiumsmitgliedern für teilweise viele ehrenamtliche Jahre und damit Stunden freiwilliger Arbeit zum Wohle der Bürger zu danken. „Gottes Segen allen, die aufhören, denn auch um sich selbst und seine Familie mehr zu kümmern, ist wichtig.“ Breklum habe eine gute Infrastruktur. Die Kirchengemeinde Breklum habe von vielen Entscheidungen profitiert und es habe eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen und kirchlichen Ehrenamtlern bestanden. Eine Bereicherung sei neben der kirchlichen auch die eingegangene politische Partnerschaft mit der Gemeinde IIsakau in Estland. Auch den Feuerwehrleuten dankte der Seelsorger für ständige rund um die Uhr bestehende Einsatzbereitschaft zur Sicherheit aller. Dienst mit seinen persönlichen Fähigkeiten am Nächsten zu tun, genau das habe Jesus gepredigt.

Themen in Kürze



❍ Die Entleihungen in der Fahrbücherei sind laut Bürgermeister rückläufig. 2016 betrug die Zahl noch 1.273, 2017 nur 896.

❍ Es werden noch Schöffen gesucht.

❍ Die Seniorenfahrt wird am 23. Juli, Start: 13 Uhr, an die Schlei führen.