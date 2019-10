Neue Tribüne für Hattstedt : Einweihung mit Oktoberfest

Sie hat 35.000 Euro gekostet, ist 15 Meter lang und bietet Platz für 100 Besucher: Freitag wird die Tribüne ihrer Bestimmung übergeben.

Udo Rahn

08. Oktober 2019, 14:10 Uhr

Hattstedt | Die Ehrenamtler des Turn- und Sportvereins (TSV) Hattstedt haben Grund zum Feiern, und das soll am Freitag (11.) ab 18.30 Uhr im Rahmen des traditionellen Oktoberfestes mit Fassbieranstich im Sportpark Hattstedt im Schobüller Weg passieren.

Dank der Einnahmen aus dem Benefiz-Konzert der tschechischen Queen-Tribute-Band „Queenie“ vor drei Monaten sowie weiterer Sponsorengelder konnte endlich der Wunsch nach dem Bau einer Zuschauertribüne umgesetzt werden. 35.000 Euro hat das neue 15 Meter lange überdachte Prunkstück, das etwa 100 Menschen fasst, gekostet – und das wird der Vorsitzende, Thorsten Schulze, zunächst feierlich einweihen.

„Ich bin froh, dass wir den ersten Teil des Gesamtprojektes dank vieler Spender verwirklichen konnten“, sagte er. Auf dem Platz finden nicht nur Fußballspiele statt, sondern auch die Trainingseinheiten der Kinder und Jugendlichen „Die Eltern kennen das, wenn im Herbst und Winter ungemütliches Wetter herrscht, dann ist man froh, wenn ein trockener Unterstand da ist“, informiert der Vereins-Chef.

Dank gebühre den Mitarbeitern der Fachfirmen, die das Bauwerk seit Ende September aus dem Boden gestampft haben. Nach und nach, so kündigt Schulze an, sei geplant, die Tribüne weiter in Richtung Westen zu verlängern. Bis zu 50 Meter seien laut von der Gemeinde verabschiedeten Bebauungsplan drin. Doch dazu werden weitere Gelder benötigt. „Uns wird sicher was dazu einfallen“, sagt Schulze schmunzelnd.

Zurück zum Oktoberfest: Nach dem ersten Akt werden spannende Fußballspiele zu sehen sein. Zunächst tritt die II. Herren-Mannschaft gegen ein Team der SG Mitte an. Ab 20.30 Uhr betreten dann die I. Herren sowie die Fußballer des SZ Arlewatt das Feld. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Die Stimmung wird zusätzlich vom Plattenteller“ angeheizt, selbstverständlich auch für die Party danach. „Ich würde mich freuen, wenn viele Hattstedter mit dabei wären“, so Schulze.