Wechsel im Amt Viöl : Einstimmige Wahl für Heinrich Jensen

Viöls Bürgermeister Heinrich Jensen ist neuer erster stellvertretender Amtsvorsteher des Amtes Viöl.

von Patricia Wagner

03. Februar 2018, 21:00 Uhr

„Wir sind ja heute flott dabei“, sagte Amtsvorsteher Thomas Hansen und lächelte. Und tatsächlich, die neun öffentlichen Tagesordnungspunkte, die bei der Sitzung des Viöler Amtsausschusses auf der Agenda standen, waren in nur einer halben Stunde abgearbeitet. Im Mittelpunkt stand die Wahl des ersten stellvertretenden Amtsvorstehers.

Das Gremium schlug Viöls Bürgermeister Heinrich Jensen für den Posten vor, der dann auch einstimmig (bis auf seine eigene Enthaltung) angenommen wurde. Bis zur Kommunalwahl am 6. Mai tritt Jensen damit die Nachfolge von Wolfgang Rudolph, früher Bürgermeister von Wester-Ohrstedt, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist, an. Allerdings musste so auch das Amt des zweiten stellvertretenden Amtsvorstehers neu besetzt werden, das Jensen zuvor innehatte. Zur Wahl stand Schwesings Gemeinde-Oberhaupt Wolfgang Sokoll, für den man sich ebenfalls einstimmig entschied. Im Auditorium, das sich zur Vereidigung feierlich erhob, waren an diesem Abend auch die Vertreter der vier Jugend-Gemeinderäte und Gemeindekümmerin Kerstin Heuer-Lehnert. Und um noch eine Personalie ging es dann im nicht-öffentlichen Teil: Hans Conrad Plöhn (53) aus Husum tritt am 15. Mai die Nachfolge des Leitenden Verwaltungsbeamten Gerd Carstensen an. Dieser geht zum 1. Oktober in den Ruhestand. So hat Carstensen ein paar Monate Zeit, Plöhn einzuarbeiten. Plöhn ist zur Zeit noch als Personalchef bei der Stadt Husum tätig.

Der ehrenamtliche Versicherungsberater Hans-Werner Bumb bekam für seinen Einsatz ein Geschenk. „Deine Sprechstunde hat große Bedeutung für unsere Region und wird ausgesprochen gut angenommen. Die Bude ist immer voll, wenn du da bist“, sagte Hansen, bevor er zu seinem Bericht überging.

Und der Amtsvorsteher hatte einige gute Nachrichten zu verkünden. Er fing mit der Feuerwehr an, die amtsweit beachtliche 562 aktive Mitglieder habe, in der Jugendabteilung sind es 67 Jungen und Mädchen. Die Dienstzeit von Amtswehrführer Rolf Schadwald ende im Sommer, er stehe aber zur Wiederwahl zur Verfügung, so Hansen. Außerdem habe es 2017 erfreulich viele Eheschließungen gegeben. Im Viöler Amtsgebäude haben sich 50 Paare das Ja-Wort gegeben, vier waren es zusätzlich im Ahrenviöler Forsthaus Waldschänke. Die Jahre davor gab es durchschnittlich nur 35 bis 40 Trauungen.

Dann wies der Amtsvorsteher auf das finanzielle Maßnahmenpaket hin, das die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände für 2018 geplant haben. Dazu zähle auch die Kita-Finanzierung, bei der die Landeszuschüsse für den Ü3-Bereich von bisher 80 Millionen auf 95 Millionen angehoben werden. Und auch für die kommunale Infrastruktur sowie den Schulbau werden mehr Mittel bereitgestellt. „Wir erwarten einen ganzen Berg Geld“, so Hansen. Der Leitende Verwaltungsbeamte (LVB) Gerd Carstensen fügte hinzu: „Wir bereiten uns schon darauf vor, dass wir auch etwas davon abbekommen.“ Es sei eine Chance, die man nutzen müsse, um Anträge auf Förderung zu stellen, betonten die beiden.