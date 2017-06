Nordfriesland : Einspruch gegen Klinikums-Entscheid

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Nach dem Bürgerentscheid des Kreistages zur Weiterentwicklung des Klinikums Nordfriesland war es still geworden um die drei streitbaren Insulaner Lars Schmidt, Lasse Lorenzen und Markus Herpich – fast zwei Monate lang. Nachdem sich am 7. Mai mehr als 73.000 abstimmungsberechtigte Nordfriesen (87,4 Prozent) für die Pläne des Kreises zur Klinik-Modernisierung ausgesprochen hatten, schien die Sache eigentlich gelaufen zu sein. Denn die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Thema „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ hatten ihre „Teileinreichung“ von fast 1400 Unterstützungs-Unterschriften kurz vorher zurückgezogen (wir berichteten). Nun kommt doch noch ein Paukenschlag: Der Sylter Bürgerbegehrler Lars Schmidt hat beim Kreis Nordfriesland offiziell Einspruch eingelegt gegen die Gültigkeit des Klinik-Bürgerentscheids.

Als Begründung für seinen Schritt führt Lars Schmidt, der zusammen mit seinen Mitstreitern auch die Partei „Zukunft. Schleswig-Holstein gegründet hatte, „formale Fehler“ und „Verstöße gegen die Wahlrechtsvorschriften“ ins Feld. Diese versucht er im Detail auf sage und schreibe 21 Seiten plus 176 Seiten Anlagen zu belegen. „Eigentlich müsste der Kreis seinen eigenen Bürgerentscheid für ungültig erklären“, zeigt sich Schmidt gegenüber unserer Zeitung überzeugt.

In aller Kürze moniert er unter anderem Folgendes: Schon die Fragestellung mit den für das Klinikum Nordfriesland in Aussicht gestellten Landesmitteln in Höhe von 30 Millionen Euro sei unzulässig, da suggestiv gewesen: „Die Abstimmung war von vornherein nicht mehr frei und unbeeinflusst.“ So bedeute die unklare Formulierung – „Weiterentwicklung fortsetzen“ – einen Freibrief für nahezu alle denkbaren Entscheidungen.

Auch werde das sogenannte Koppelungsverbot unterschiedlicher Inhalte verletzt. Mit Blick auf die eigene Initiative verweist Lars Schmidt darauf, dass den Bürgern die Möglichkeit der Abstimmung über weiterreichende, konkrete Maßnahmen vorenthalten worden sei. Außerdem habe der Kreis „mit reißerischen und einseitigen Verlautbarungen“ gegen das Neutralitätsgebot verstoßen.

Den Einspruch gegen die Gültigkeit des Klinik-Entscheides hat Schmidt per Einschreiben mit Rückschein bei der Stabsstelle für Kommunales und Ordnung in Husum eingereicht. Dort wird er von der Kommunalaufsicht des Kreises vorgeprüft – „ergebnisoffen, wie es sich gehört“, hieß es auf Anfrage. Der zuständige Wahlprüfungsausschuss tagt dann erst im September und wird eine Empfehlung für den Kreistag abgeben, der das Thema seinerseits voraussichtlich am 6. Oktober abschließend behandelt.

Sollte sein Einspruch zurückgewiesen werden, will Lars Schmidt den angeforderten „rechtsmittelfähigen Bescheid“ auf jeden Fall juristisch überprüfen lassen, kündigte er an: „Wer A sagt, muss auch B sagen – der Rechtsweg ist offen.“

von Jörg von Berg

erstellt am 27.Jun.2017 | 08:00 Uhr