husumhältzusammen : Einkaufen vor Ort: So geht's in Zeiten von Corona

04. April 2020, 07:43 Uhr

Gastronomie

Alex Kitchen, Gutscheine zum Verschenken, online: www.alex-kitchen.de/husum

Husums Brauhaus, Rippen und Burger auch to go . Täglich bis 15 Uhr vorbestellen. Rippen und/oder Burger und Bier stehen zwischen 17 und 19 Uhr abholbereit an der Rezeption nebenan und dort kann man auch bezahlen.Zu Ostern: abholfertiges 3-Gang-Menü, Bestellung bis Mittwoch, 8. April, Abholung Ostersonntag oder Ostermontag von 11 bis 13 Uhr , Telefon: 04841/89660, WhatsApp: 0173/9138940, Facebook, Mail: Info@husums-brauhaus.de

Brootjes Partyservice, Suppen solange der Vorrat reicht. Ab und zu Schnitzel mit Bratkartoffeln oder ähnliches. Aktuelle Angebote werden auf Facebook veröffentlicht. Telefon: 04841/65724, Facebook, Brootje.de, E-Mail: chrissilorenzen@gmx.de

Dimis Korfu. Siemensstrasse 30, Griechisches Essen für Selbstabholer, Di-So 11.30 bis 14Uhr und 17 bis 20, Bestellung unter 04841/775100

Christiansens Gasthof, wechselndes Tagesgericht das abgeholt werden kann, Abholzeiten: 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Übersicht der Tagesgerichte auf Facebook oder unter 04846/350

Eiscafé Cortina, italienisches Eis aus eigener Produktion, Kaffee, Espresso – alles to go! Gutscheine, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mittwoch Ruhetag.

Eiscafé Riva, Eis und Eisspezialitäten zum Mitnehmen , Bestellungen per WhatsApp unter 04841/665342, tgl. 12 bis 18 Uhr

Fischhaus Loof, Räucherfisch, Salate, Frischfisch uvm., Donnerstag bis Sonnabend zwischen 9 und 16 Uhr im Großhandel, Dockkoogstraße 7, Telefon: 04841/2031

Fischfeinkost Schleger, Fisch, Fisch-Räucherwaren, Salate und Marinaden, kalte Platten und Fischbrötchen. Im Gewerbegebiet Siemensstr. 1, nach wie vor zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Filiale am Markt 18 hat eingeschränkte Öffnungszeiten: Mo. Di. Mi. und Fr.: 9 bis 16, Do.: 7.30 bis 16, Sa.: 8.30 bis 14 Uhr, Telefon 04841/1241

Hartmanns Straßenküche Neustadt 13, kleines Mittagsgericht - frisch gekocht - für fünf Euro an. Vom Erlös werden 5 Prozent an die Husumer Tafeln gespendet. Mo-Fr 11.30 bis 14.30 Uhr; 04841/6682219

Hotel zur Treene, Essensausgabe: Di.: 10-12 Uhr und 17-18 Uhr, Do.: 10-12 Uhr und 17-18 Uhr, Fr.: 10-12 Uhr und 17-18 Uhr, So.: 10-12 Uhr, wechselnder Mittagstisch, Suppen, Eintöpfe, Sonntags gibt’s auch Mini Torten. Telefonische Bestellung u. per WhatsApp, 04884/210. www.hotel-zur-treene.de

Jannys Eis, Husum, Eiscreationen, Milchshakes, Kaffeespezialitäten, Waffeln, Crepes,etc., täglich 10 bis 21 Uhr, telefonische Vorbestellung oder Online-Vorbestellung mit Abholung vor Ort oder direkt am Verkaufsfenster, Telefon 04841/2424, onlineshop.jannys-eis.com/

Nordfriesisches Lammkontor. Hofladen, Mo - Sa 10 - 16 Uhr, Versand jederzeit möglich. Fleisch von Salzwiesenlamm und Nordfriesischem Weiderind, Schaf- und Ziegenkäse, Weine von verschiedenen deutschen Weingütern, Honig, Eier, Mail: info@lammkontor.de; Telefon: 04841/4042801; Onlineshop: www.lammkontor.de

Parrilla Steakbar Mildstedt; Außer-Haus-Gerichte zur Selbstabholung; dienstags bis sonntags, 17.30 Uhr bis 20 Uhr, 04841/663174 ab 17 Uhr.

Waffelgut beim Theo, Waffeln, Futjes, Kaffee, Montag bis Sonnabend 9.30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet

Wunderbar am Dockkoog, bei schönem Wetter mit einer kleinen To-Go-Karte für die Gäste

Zum Strandkorb. Nordstrand, Außer-Haus-Karte vom 10. bis 14. April, von 12 bis 20 Uhr. Lieferservice zwischen 17 und 20 Uhr. 04842/900103 , Online bestellen und bezahlen unter zum-strandkorb-nordstrand.de

Freizeit

AVK Husum, Kfz-Werkstatt und Servicebereich sind geöffnet und betriebsbereit, Verkauf von Ersatzteilen, Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen über Telefon und digitale Medien, Mo. bis Fr. 7 bis 18 Uhr , Serviceannahme geöffnet, kontaktlose Fahrzeugannahme / Digitaler Videocheck, 04841/96970, Mail: service@avk-husum.de und verkauf@avk-husum.de

Wohnwagen Gutbier, Industriestraße 31, Husum, Werkstatt-/ Servicedienstleistungen, Sondereinbauten, TÜV, Gasprüfungen, Unfallinstandsetzungen, Zubehör- und Ersatzteilversorgungen, Fahrzeug- und

Zubehörberatung, sowie Verkauf (telefonisch und per E-Mail), Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung, 04841 / 96090, Mail:l.gutbier@wohnwagen-gutbier.de; www.wohnwagen-gutbier.de

Shopping

CJ Schmidt, Fashionbox: Modeberater gehen per Videochat mit Ihnen durch das Haus und stellen Ihnen Ihre persönliche Fashionbox zur Auswahl zusammen. Mode für Damen, Herren, Kinder, Sportbekleidung und Bettwäsche im Onlineshop – versandkostenfrei und mit 10 Prozent Rabatt, Telefon: 04841/880-0 , WhatsApp: 0172/6164816, Facebook, Instagram, www.cjschmidt.de

ChicSaal Husum, (Mode Design Galerie),Beratung per Telefon, Versand der gewünschten Artikel als Auswahlpaket, Lieferung innerhalb Husums und Umkreis, Geschenk- und Gutscheinservice, 04841/6698520 und 0151 12144271, E-Mail: info@chicsaal-husum.de, WhatsApp , Instagram chicsaal husum

Blumen Kluth, gebundene Sträuße, Frühlingsarangements, Trauerfloristik oder sonstige blumige Ideen, Kontaktlose Abholung u. kostenlose Lieferung möglich, Telefonisch von 9 bis 15 Uhr erreichbar oder per Mail 24 Stunden: 04841/64137 info@blumen-kluth.de, www.blumen-kluth.de

Elektro Conrad, Abholung von Leuchten und div. Leuchtmitteln, Elektromaterial aller Art, Mo. bis Fr. 9 bis 17 Uhr, Techniker/Monteur/Service 04841 / 89030, info@elektro-conrad.de

Euronics XXL Onlineshop, Abholstation in der Werkstatt seitlich vom Haupteingang, Mo-Fr: 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr geöffnet. Lieferung nach Hause und Reparaturen möglich. Beratung unter 04841/779600; www.euronics.de/xxl-niebuell,

Expert Westküste, Onlineshop, Abholung am Lager, Mo-Fr: 10-18 Uhr; Sa: 10-16 Uhr; kontaktlose (ab einem Warenwert von 100 Euro kostenlose) Lieferung, kontaktlose Abholung , Beratungen unter 04841/93170, Whatsapp: 0170/9820706; www.expert.de/husum

Familienbande Schmuckdesign, Personalisierter Schmuck, Familienketten, graviert mit den Namen der Kinder. Gefertigt ohne Publikumsverkehr. Online über Website erhältlich: www.meinefamilienbande.de;, Instagram, 0172/827 06 07

Frachtgold Delikatessen, hauseigene Papeterie & handgefertigten Fair-Trade-Geschenke etzt im Liefer-, Versand- und Abholservice erhältlich. Zudem kleiner Vertrauens-Kiosk auf dem Bürgersteig vor Neustadt 13. E-Mail: ahoi@frachtgold.de, 04841/66985 50, Facebook, Instagram.

Friesisches Teehaus. Alle Artikel werden in Husum innerhalb eines Umkreises von fünf Kilometern kostenlos geliefert, Telefon: 04841/9371325 WhatsApp: 0172/1685618 E-Mail: friesisches-teehaus@gmx.de; Online-Shop: www.friesisches-teehaus-husum.de Facebook, Instagram

Hafen Store. Schiffbrücke 10, Mode für Männer, Onlineshop; Bestellungen von Gutscheinen oder Outfitpaketen bei Kristina Schröder unter Telefonnummer 0160/99147603. www.kuestenliebeshopping.de

Höfer Schobüll, Obst-, Gemüse-, Strauß- und Blumenlieferant, Öffnungszeiten des Ladens: Mo-Fr: 8 bis 18. Uhr; Sa: 8 bis 16 Uhr; So: geschlossen, Telefon: 04841/669660, Online Shop (hoefer-kiste.de), www.hoefer-husum.de

Juwelier Detlef Jensen, Schmucklieferung per Post oder persönlich zur Haustür. Die Meisterwerkstatt ist geöffnet. Annahmen/Abholung: Do. und Sa. 10 bis 12 Uhr. Beratung unter 04841/2720 oder mail detlef-jensen@t-online.de und www.detlef-jensen.de

Leder Meissner, Anfängerranzen, Rucksäcke, Handtaschen, Geldbörsen, Reisegepäck, Koffer, alles online über www.leder-meissner.de

Loulou Mode Onlineshop wird laufend mit den aktuellen Kollektionen bestückt. Kostenloser Versand. Bestellungen von Gutscheinen oder Outfitpaketen unter 0160/99147603. www.kuestenliebeshopping.

Küstenkid Husum, Babyartikel, speziell Kindersitze und Kinderwagen, Telefonberatung und Lieferung frei Haus, Werkstatt täglich 10-14 Uhr erreichbar, 04841/9064552, Onlineshop: www.kuestenkid.de

Krämer Sanitätshäuser, geöffnet von 8 bis 18 Uhr, sonnabends 8 bis 13 Uhr, Lieferung weiterhin auch im Hause oder in der Klinik. Abholbereite Produkte werden auf Wunsch kostenfrei zugesandt. Internet-Shop: www.GesundimNorden.de , Telefon: 04841/83970-0, Email: kraemer@GesundimNorden.de

Nordfriesische Leckereien, „Marmelade, Gelees, Husumer Zwieback, Kekse, Eingemachtes und mehr. Außerdem sind auf Bestellung auch kalte Platten, Torten, Kuchen und mehr möglich. Mo-Sa 9 bis 13 Uhr, Norderstr. 10; Telefon 04841/9369867 und Abholung im Ladengeschäft www.leckereien.kaufen

Teekontor NF. Tee und Zubehör, www.teekontor-nf.de, Telefon: 04846/1523, mail info@teekontor-nf.de

Voss. Bahnhofsbuchhandlung Husum, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Geschenkartikeln, Tabakwaren, Süßwaren und Getränken, Papeterie und mehr. (Das Bahnhofsbistro ist geschlossen.) Mo-Fr 7.15 bis 15 Uhr, Sa/So 8 bis 15 Uhr

Im Theo

Lieblingswerke www.lieblingswerke.com

Reformhaus Engelhard, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung,Immununterstützung, Naturkosmetik, Montag bis Sonnabend, 9.30 bis 17 Uhr, donnerstags 9 bis 17 Uhr

Von Allwörden geöffnet: 8 bis 18 Uhr

Edeka Müller geöffnet: 8 bis 20 Uhr

DM geöffnet: 10 bis 18 Uhr

Cigarren Niemeyer, Tabakwaren, Zeitschriften, Sonderartikel, geöffnet: Montag bis Sonnabend: 9 bis 19 Uhr

Reisecenter telefonisch erreichbar unter 04841/7723200 oder per Mail: info@theo-reisecenter.de

Vodafone telefonisch erreichbar: 04841/7722588

Sonstiges

Boutiquehotel Myn Utspann, Übernachtungen mit Frühstück für Geschäftsreisende und Wellnessoase MynTied, Abholung von Kosmetik Produkten der Marke Jean d’Arcel möglich, Email:hotel@myn-utspann.de WhatsApp: 04841/96050 (bedingt erreichbar)

Theodor-Storm-Hotel, Homeoffice in einem der Hotelzimmer, diese verfügen über WLAN, WC und Parkplatz. Möglichkeit zum Drucken vorhanden. � Telefon: 04841/89660, oder WhatsApp: 0173/9138940, Facebook, Mail: Info@husums-brauhaus.de oder info@bwtsh.de

Hotel am Schlosspark, Übernachtung / Frühstück für Geschäftsreisende, Telefon 04841/66110, Mail: hotel-am-schlosspark@t-online.de

Mobile Tierheilpraxis Stapelholm, Beratung und Terminvergabe für die Zeit nach der Krise, zudem Verkauf von Produkten, 0162/2656008, Mail: Tierheilpraxis-Stapelholm@web.de

Ehrich Recyclinghof, ntsorgungsdienstleistungen, Annahme und Containergestellungen für die Übernahme von: Schrott, Metallen, Holz, Bauschutt, gemischten Abfall, Sperrmüll, Akten, Papier/Kartonagen, Grünabfälle, etc. Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8 Uhr bis 16 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr, Telefon: 04841/93183, Fax: 04841/93184, Mail: husum@ehrich.de, Web: www.ehrich-rh-husum.de

Fitnesscentrum Husum GbR, Mo-Fr 18.30 bis 19 Uhr täglich wechselnder Fitnesskurs mit unseren Trainer/innen live bei Facebook, Kostenlose, individuelle Trainingsplanerstellung für Dein Home Workout per App. Bitte einfach eine E-Mail an fchusum@web.de schicken. Bestellung von Gutscheinen für 10er-Karten, Personaltraining, Kurstraining, Ernährungsanalysen u.v.m. unter der Mobilnummer 0151/15606185. www.fitness-centrum-husum.de

Clever fit Husum, Dieselstraße1, Mo-Fr ab 18 Uhr tägliches Fitnessworkout mit Trainer/innen über Facebook und Instagram, Kostenlose Beratung zum Training von Mo-Fr von 10-17 Uhr unter 04841/9396366, Bestellung von Trainingsgutscheinen, Eiweißprodukten, Fitnessriegeln, Nahrungsergänzungsmitteln. unter 0176/61717055.

Gastro Service Thomsen., Verpackungsmaterialien u.a. Menüboxen, Pizzakartons, Alu platten, etc., Hygiene-/ Reinigungsartikel u.a. Toilettenpapier, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Seife, Mo-Fr 8 bis 16 Uhr www.gastro-service-thomsen.de

Fahrzeugaufbereitung Bünz, Flensburger-Chaussee 50, Aufbereitung von Fahrzeugen (Wohnmobile,Motorräder,Transporter, LKW usw.) Mo-Fr 8 bis 18.30 Uhr, Sa/So. nach Vereinbarung für Pendler. Telefon 04841/8038220,WhatsApp 01627663897 oder online www.farzeugaufbereitung-buenz@web.de

Nord-Ostsee Automobile Beratung,Verkauf & Service, Mo-Fr: 7.30 bis 18 Uhr, Sonnabend: 8.30 bis 12 Uhr, Telefon: 04841/9730 www.nord-ostsee-automobile.de

Raudzus. geöffnet. Telefon: 04841/89890, Mail: info@raudzus.de; www.raudzus.de

Reisebüro Grunert, telefonisch erreichbar von 8 bis 12 Uhr unter 04841/78715, Mail: grunert@reisebuero-grunert.de.

Tischlerei Wohntraum Werkstatt, Maik Petersen, Tischlerhandwerk (Reparaturen, Einbau Fenster/Türen, Möbelbau, Trockenbau etc.) Mo-Do 7 bis 16.30 Uhr Fr 7 bis 12 Uhr, 04841/803508 www.der-tischler-wars.de

Zweirad Clausen, Osterende 94, Fahrräder, Werkstatt, Zubehör, Ersatzteile, Mo, Di, Do, Fr : 9 bis 12 und 14 bis 17; Werkstatt persönlich, Fahrräder und Zubehör per Telefon 04841/72975 Mail: info@zweirad-clausen.de

Vodafone Shop. Schiffbrücke, Telefonische Erreichbarkeit wie gewohnt unter 04841/872060 oder 0174/3061400 (Mo-Fr 9 bis 18 Uhr), oder jederzeit per WhatsApp; Mail:vfshop.husum@netpart.de

VR Bank Westküste. telefonisch täglich von 7-19 Uhr (Mo.-Fr.), Beratungsgespräche werden unter Wahrung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt. Telefon: 04841/692-0, WhatsApp; Email: info@vr-wk.de, Online-Banking, www.vr-wk.de

Dienstleistungen

Einhorn Rats Apotheke. Täglich von 8 - 18 Uhr vor Ort oder via Lieferservice, 04841/89450, bestellung@einhorn-rats-apotheke-husum.de, www.einhorn-rats-apotheke-husum.de

Haargenau de Hoorschnieder, Gutscheine, Haarpflege-Produkte können per Mail über haargenauhusum@outlook.de bestellt werden. Abholung: Mo–Fr 8.30 bis 11 Uhr, Neustadt 112.

Kosmetik-Institut Gabriele Ußner, Mo-Fr 9 bis 11 Uhr, Kosmetikprodukte direkt im Geschäft erhältlich. , Bitte klingeln, 11 bis18 Uhr telefonische Rücksprache unter 0176/32137012, Versand der Produkte jederzeit möglich. Mail: gabi.ussner@web.de, www.kosmetik-husum.de

Uhren- und Optik Sievers, Kontaktlinsennachbestellungen, Brillen, Augenmessung nach Absprache, Brillenservice in der Augenoptik, Mo- Fr 9 bis 14 Uhr; Sa. 9 bis 13 Uhr; 04841/2085, info@uhren-optik-sievers.de

Hörakustik Veit. Hörgeräte und Zubehör sowie Reparaturen und Batterien, Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Erreichbar: im Laden (Markt 1), telefonisch 04841/ 772350, Notdienst: 0171/969 252 9,per E-Mail Kontaktformular unten auf www.hoerakustik-veit.de, Lieferservice

Wesemann, Sehtests (nach Terminvergabe), Goldschmiedearbeiten, Reparaturen, Verkauf, Montag bis Sonnabend, 9 bis 13 Uhr, 04841/2944, E-Mail: wesemann-husum@t-online.de,