Heimvorteil : Einkauf mit gutem Gewissen

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefan Petersen 1 von 2

von Stefan Petersen

erstellt am 28.Sep.2017 | 15:00 Uhr

Mit seinem Einkauf entscheidet der Kunde jeden Tag zugleich über die Folgen seiner Konsum-Entscheidung. Und immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, dass Kleidung, Lebensmittel oder Elektrogeräte nicht auf Kosten der Umwelt oder der Menschen, die sie herstellen, produziert werden. Mit der Wahl dieser Produkte kurbeln sie Nachhaltigkeit an und motivieren Unternehmen und Geschäfte, sich entsprechend zu engagieren – auch in Husum.

„Das sind inzwischen hauptsächlich Durchschnittsbürger, die zu uns einkaufen kommen, nicht mehr wie früher nur die reine Öko-Klientel“, sagt Silja Knudten, Inhaberin des Vivo-Naturkost-Bio-Supermarktes in der Süderstraße: „Normale Produkte, normale Preise, normale Kunden. Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Vor fünf Jahren hat sie ihr Geschäft von Bredstedt in die Storm-Stadt verlagert und vergrößert: „Unter zwei Millionen Euro Umsatz rentiert sich das nicht, denn ich muss preislich mit den normalen Lebensmittelketten konkurrieren.“ Und das Jahr 2012 sei für den Umzug genau richtig gewesen, da an der Westküste für einen Bio-Supermarkt Nachholbedarf bestand. „Wir verzeichnen immer noch jedes Jahr Wachstums-Zunahmen“, sagt Silja Knudten, die den Namen ihres Marktes aus dem Lateinischen abgeleitet hat: „Vivo – ich lebe.“

Ganz normale Kundschaft verzeichnet auch die Boutique Legere. Das Naturschuh-Kontor hat 2005 auf der Neustadt aufgemacht und ist 2013 in die Norderstraße gezogen. „Wir sehen uns nicht als Öko-Laden im klassischen Sinne, sondern verkaufen junge, schöne Mode, die nachhaltig produziert wird“, sagt Wolfgang Gottschlich, der das mittlerweile fünf Filialen – mit Hauptsitz in Husum – umfassende Unternehmen in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Christoph als Familienbetrieb führt. „Unsere Schuhe werden nicht in Billiglohnländern, sondern in Europa produziert, und einige der Leder-Gerbereien sind sogar in Deutschland.“ Für den 66-Jährigen ist das ebenso wichtig wie die Arbeitsbedingungen: „Keine Kinderarbeit und faire Löhne – für die Produzenten wie für unsere Mitarbeiter im Betrieb.“ Zu dem gehört seit 2007 auch ein Internet-Versandhandel. Natürlich haben derartige Produkte ihren Preis, aber die Kunden seien bereit, den zu zahlen – auch Legere verzeichnet jedes Jahr Zuwächse. „Wir belegen eine Nische mit unserem Angebot. Es kommen fast täglich Anfragen auch aus großen Städten, wo es derartige Geschäfte gar nicht gibt – und daher haben wir auch viele Touristen unter unseren Kunden.“

Von denen lebt auch hauptsächlich der Weltladen, der seit zwölf Jahren im Nationalparkhaus in der Hafenstraße residiert und fair gehandelte Produkte vorzugsweise aus armen Ländern im Angebot hat. „Die kommen an den Hafen und ins Nationalparkhaus und kaufen bei uns Souvenirs“, sagt Koos van der Zande. Der 72-Jährige ist einer von 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die den Weltladen betreuen. „Im Sommer haben wir mehr als 100 Kunden pro Tag, im Winter meist nur 20 bis 25. Aber wir stellen fest, dass mittlerweile auch immer mehr Einheimische den Weg zu uns finden. Das war am Anfang nicht so.“ Auch der Weltladen verbucht stetige Zuwächse an Umsatz und Kundenzahl, etwa zehn Prozent in jedem Jahr.

Ulrike Hambrock, die Senior-Chefin von Kokon-Naturtextilien auf der Neustadt, bestätigt so ziemlich alles, was aus den anderen Geschäften zu hören ist – und hat die längste Erfahrung auf diesem Feld in der Storm-Stadt: Seit 30 Jahren gibt es Kokon schon in Husum. „Damals waren es natürlich weniger Menschen, die umweltbewusst eingekauft haben“, so die 64-Jährige, deren Tochter Maxie die Firma vor zwei Jahren übernommen hat. „Wir haben Kunden aus allen Schichten und Altersstufen, auch wenn die in den vergangenen Jahrzehnten natürlich gewechselt haben“, sagt sie. „Und viele Stammkunden.“ So sei Kokon ein „kräftiges, gesundes Geschäft“, dass weiter auf Wachstumskurs sei. Und Nachhaltigkeit auch im eigenen Bereich vorlebt: „Die ersten beiden Mitarbeiterinnen, die ich vor 30 Jahren eingestellt habe, sind heute noch dabei“, so Ulrike Hambrock.

„Nachhaltigkeit und fairer Handel gewinnen auch im Bereich des Stadtmarketing zunehmend an Bedeutung“, weiß Jonathan Seiffert, Referent für Stadtentwicklung und Handel bei der Industrie- und Handelskammer Flensburg. Das Stadtmarketing brauche Dachmarken, um den Standort zu verkaufen, und hier ergebe sich ein interessantes Thema. „Die Konsumenten finden das attraktiv, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt“, so der Experte. „Und wenn sich an einem Standort vermehrt Händler mit diesem Thema beschäftigen, kann man sich natürlich überlegen, das auch als Siegel zu verwenden.“

Wie es zum Beispiel Niebüll gemacht hat, dass im März mit dem Siegel als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet wurde. Das könnte Husum ebenfalls: Die Quote für die Geschäfte mit nachhaltigen Produkten ist schon erfüllt. Und auf der Hauptausschuss-Sitzung im Juli wurde auf Antrag der SSW-Fraktion auch schon darüber beraten, ob sich die Storm-Stadt nicht ebenfalls dieses Ziel auf die Fahnen schreiben sollte. Zunächst ohne Beschluss – aber zumindest wollen sich die Stadtpolitiker mit dem Thema noch einmal gründlich auseinandersetzen.