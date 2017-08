Nordfriesland : Einfamilienhaus in Bredstedt brennt nieder – Hoher Schaden

Bredstedt | Ein Feuer hat am Wochenende ein Einfamilienhaus in Bredstedt im Kreis Nordfriesland zerstört. Nach ersten Erkenntnissen griff in der Nacht zum Sonnabend ein Schornsteinbrand auf den Dachstuhl über, wie die Polizeidirektion Flensburg am Montag mitteilte. Das Gebäude brannte komplett nieder. Die 49 Jahre alte Bewohnerin wurde mit Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 10:16 Uhr