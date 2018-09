Husumer Filmtage : Eine Vorpremiere zum Auftakt

„Whatever Happens Next“ – der Erstling von Regisseur und Ehrengast Julian Pörksen kam beim Husumer Publikum gut an.

von shz.de

28. September 2018, 18:50 Uhr

Bizarr oder banal, urkomisch oder doch eher melancholisch: Das Ende des Eröffnungsfilms „Whatever Happens Next“ (Was immer als Nächstes passiert), mit dem die Husumer Filmtage im Kinocenter in die 33. Spielzeit starteten, bleibt am Ende offen. Damit lässt der junge Filmemacher Julian Pörksen (33) dem Publikum bewusst viel Raum für eine eigene Fortsetzung.

Diese dramaturgische Finte kam bei den 200 Zuschauern im gemütlichen Casablanca-Kinosaal sichtlich gut an. Nach 97 Minuten erhielt der Freiburger, dessen Vorfahren aus Breklum stammen, als Ehrengast viel Beifall für seinen ersten Langfilm, den das Festival sogar als Vorpremiere (Kinostart 8. November) präsentierte.

Zur Geschichte: Klar könnte man jederzeit aus dem Auto oder vom Fahrrad steigen und einfach weg sein. Diesen Gedanken hatten sicher schon viele. Doch Paul Zeise (Sebastian Rudolph) tut es, stellt auf dem Weg zur Arbeit sein Rad an einen Zaun und geht. Zurück lässt er Frau, Beruf, bürgerliche Existenz. Fortan sieht man ihn als aufdringlich-freundlichen Schnorrer in fremden Autos oder als ungebetenen Gast auf Partys und Beerdigungen. Von einem Studenten nach Polen mitgenommen, irrt er wohnungslos durch Lodz, zieht dort nach einer zufälligen Begegnung als Sterbebegleiter ins Krankenhaus und verliebt sich schließlich in Nele (Lilith Stangenberg), eine junge Frau, die allerdings in ihrem eigenen Universum lebt. Auf den Fersen ist dem friedlich-naiven Taugenichts ein von seiner Frau beauftragter Privatdetektiv (Ulrich Klinger).

Vier Jahre hatte Julian Pörksen auf die Realisierung seiner Filmidee warten müssen. „Die Filmförderer mussten erst überzeugt werden. Da ich nicht von der Filmakademie, sondern vom Theater komme, hat das eine Weile gedauert“, berichtete der Dramaturg, der auch schon als Assistent für den Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief (1960-2010) arbeitete. Mit der Auswahl dieses nachdenklich stimmenden Werkes bewies das Kuratorium – Kinobetreiber Hans-Lorenz und Stephan Hartung, Joachim Steffen und Max-Peter Heyne von der Stiftung Schleswig-Holsteinische Cinémathèque sowie Hans-Peter Schweger, Direktor der Volkshochschule – einmal mehr, dass bei den Filmtagen wahre Perlen gezeigt werden.

Abseits der schrillen Hollywood-Streifen können Kinoliebhaber das abwechslungsreiche Programm noch bis zum 3. Oktober genießen. Gezeigt werden hochklassige Produktionen aus den Kategorien Schleswig-Holstein im Film, Filmdiven des 20. Jahrhunderts sowie Der neue deutsche Film.

Weitere Informationen gibt es unter www.husumer-filmtage.de sowie per Programmansage unter Telefon 04841/ 61742.