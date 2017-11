Ausstellung im Treffpunkt Oldenswort : Eine Vielfalt an künstlerischen Stilen und Themen

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Eine visuelle Stippvisite in Wärme und Licht Afrikas können Besucher im Oldensworter Treffpunkt genießen. Dort stellt Ingeborg Bockholt noch bis zum 21. November ihre Bilder aus, zu denen mehrere Motive aus dem sonnendurchglühten Erdteil gehören. Darunter befinden sich plakative Ölgemälde von afrikanischen Frauen in Form von Porträts mit ausgeprägten Konturen oder in fast lebensgroßer Darstellung in farbenfrohen Gewändern. Ein treffend gewählter Bildausschnitt eines Elefanten sowie Abbildung der gleißenden Sonne als greller Ball am Firmament gehören ebenfalls zu den Exponaten, in denen die Farben Orange, Rot und Blau dominieren. Hierzu inspiriert haben die Kunstschaffende aus Bergenhusen Filme über Reisen durch afrikanische Länder, die sie bei Freunden gesehen hat.

Bereits seit ihrer Kindheit hat sie Freude am Zeichnen und Malen. Auf Wunsch ihres Vaters verzichtete sie auf ein Kunststudium und arbeitete als Sachbearbeiterin in der Landesforstverwaltung. Im Ruhestand absolvierte sie eine zweijährige Ausbildung bei elf Künstlern unterschiedlicher Genres. Bald schon folgten Ausstellungen bei verschiedenen Anlässen.

„Meine Sehnsucht nach freier Gestaltung hat dazu geführt, dass ich mich bis heute nicht auf ein Thema und einen Stil festgelegt habe“, erklärte die Künstlerin. Das belegen die anderen Bilder der Ausstellung. Ihrer spirituellen Überzeugung folgend gehören dazu eine Reihe von mystisch anmutenden Engelsfiguren, die sie in unterschiedlichen Variationen und mit Temperafarben malte. Die Präsentation mit dem Titel „Künstlerische Impressionen“ beinhaltet außerdem Ölbilder der heimatlichen Landschaft, mit viel Liebe zum Detail gemalte ältere Häuser in idyllischer Umgebung, Sonnenauf und -untergänge, die steinernen Kolosse von Stonehenge in Südengland, eine abstrakte Komposition von Herbstfarben sowie Negative von fotografischen Experimenten. Die Aufmerksamkeit der Besucher lenkte Ingeborg Bockholt auch auf die ausliegenden Exemplare des „Kleinen Kirchenführers“ ihrer Heimatgemeinde. Dazu haben Kinder der dortigen Grundschule unter ihrer Anleitung Bilder von Sehenswürdigkeiten in der Bergenhusener Kirche gemalt, die sie mit kurzen Texten erläutert.

Die Galerie und das Café im Treffpunkt sind täglich von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags und mittwochs ist Ruhetag.