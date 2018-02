Witzwort : Eine Turnhalle wächst

Einen Termin für das Richtfest gibt es allerdings noch nicht.

von shz.de

25. Februar 2018, 12:00 Uhr

Während die Schulkinder in der Grundschule lesen und rechnen lernen, wächst so allmählich die neue Turnhalle in die Höhe. Die ersten Pfeiler sind bereits in Stellung gebracht worden, und auch die erste Mauer wird derzeit errichtet. „Aufgrund der Wetterlage in den vergangenen Monaten sind wir einige Wochen im Zeitverzug“, berichtet Willi Berendt. Aber auch die Unterschiedlichen Einschätzungen der Sachverständiger konnten bisher nicht ausgeräumt werden, so der Bürgermeister weiter. Wann das Richtfest beziehungsweise die feierliche Einweihung stattfinden, könne derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden.