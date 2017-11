Bredstedt : Eine neue Drehleiter für Stadt und Umland

vergrößern 1 von 2 Foto: hn 1 von 2

von Anna Rüb

erstellt am 28.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Mit ihrer Hilfe können Menschen geborgen werden. Eine Drehleiter ist aber ebenso wichtig, um brennende Gebäude auch von oben einschätzen und löschen zu können. „Wir haben eine Leiter, die 35 Jahre alt ist. Sie wird aber immer reparaturanfälliger, und für das Modell gibt es kaum mehr Ersatzteile“, begründete Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen, als er in der jüngsten Sitzung des Feuer- und Katastrophenschutz-Ausschusses Amt Mittleres Nordfriesland um Unterstützung für die Beschaffung einer neuen Drehleiter warb. Der Stadt-Chef stellte den Antrag beim Ausschuss, im kommenden Jahr einen Ersatz für das alte Modell beschaffen zu können. Und er bat darum, dass das Amt die Investition in Höhe von voraussichtlich insgesamt 630.000 Euro mit 80.000 Euro unterstützt.

„Wir sind arm in Bredstedt“, sagte Jessen und spielte auf die Fehlbedarfszuweisung an, die die Stadt Bredstedt erhält, weil sie den laufenden Ergebnishaushalt nicht ausgleichen kann. Die neue Drehleiter soll deswegen aus Feuerschutzmitteln des Kreises und einer Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein finanziert werden. Diese Förderung betrage zwischen 30 und 90 Prozent. So bleibe – wenn es gut laufe – ein Eigenanteil von 130.000 Euro für die Stadt. Im Namen dieser bat Jessen beim Amt um finanzielle Unterstützung in Höhe von 80.000 Euro.

Die Statistiken der Freiwilligen Feuerwehr Bredstedt zeigen, dass die Anzahl der vergangenen Drehleiter-Einsätze im Umland, die Einsätze innerhalb des Stadtgebietes übersteigen – und jährliche zunehmen. So begründet der Bürgermeister seinen Antrag. Es sei nicht nur Bredstedts Aufgabe, sondern sollte auch vom Amt getragen werden, war auch Ausschussmitglied Dörte Christiansen aus Breklum überzeugt.

„Die Notwendigkeit einer Drehleiter ist einleuchtend“, so der Ausschussvorsitzende Ernst-Peter Carstensen. „Aber ist es auch rechtlich erforderlich?“ Rechtlich erforderlich sei die Drehleiter vielleicht nicht. „Aber sie ist notwendig, um Menschen aus dem Feuer holen zu können“, bekräftigte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Sie ist perfekt für Hallenbrände.“ Und von solchen Gebäuden gebe es viele in der Umgebung. Auch die Ausleuchtung sei optimiert. „Es gibt keine Ecke mehr am Fahrzeug, wo keine LED-Lampen sind“, so Jessen.

Die Ausschussmitglieder brachten an, dass beim Brand der Turnhalle und dem angrenzenden Schulgebäude in Bredstedt 2010 eine Drehleiter von Nutzen gewesen wäre.

„Die Feuerwehr kann schneller und effektiver arbeiten. Sie kann von oben sehen, wo das Feuer ist“, führte Knut Jessen weiter aus. Es gehe nicht nur um den Rettungsweg, sondern grundsätzlich um alle Hallen. Dort ist das Risiko höher, dass die Decke auf die Einsatzkräfte herabfällt, die zum Löschen ins Gebäude gehen. Die Leiter diene also auch dazu, die eingesetzten Kräfte zu schützen.

Auch der Amtswehrführer Dirk Paulsen bekräftigte: „Es ist ein Gerät, das aus diesem Gebiet nicht mehr wegzudenken ist. Wenn eine Drehleiter aus Husum oder Niebüll angefordert werden muss, geht vielleicht eine Dreiviertelstunde verloren.“ In anderen Städten und Gemeinden sei bereits der Fall eingetreten, dass höhere Stockwerke nicht mehr genutzt werden dürfen, weil keine Drehleiter in der Nähe ist, die im Notfall einen Brand löschen könnte, gab der Kreisbrandmeister Christian Albertsen zu bedenken.

Über die Bedeutsamkeit einer Drehleiter für die Region schienen die Anwesenden sich einig. Der einzige Einwand, der aus dem Gremium zu entnehmen war: „Die Drehleiter ist nicht in jedem Fall notwendig.“ Aber lieber einmal zu viel, als zu wenig anrücken, wurde gleich gekonntert. Die Meinung der Anwesenden schien sehr homogen. Umso überraschender war das anschließende Abstimmungsergebnis. Nur vier Mitglieder stimmten für die Empfehlung, eine neue Drehleiter für die Stadt Bredstedt finanziell zu unterstützen. Es gab zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.