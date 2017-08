Nordfrieslands Kandidaten im Gespräch : „Eine Modellregion für Wasserstoff-Speicher“

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Noch 26 Tage bis zur Bundestagswahl. Im Wahlkreis 2 Nordfriesland / Dithmarschen-Nord buhlen am 24. September sieben Direktkandidaten um die Gunst der Wähler. In einer lockeren Serie lässt unsere Zeitung sie zu Wort kommen. Heute sitzt Berthold Brodersen (FDP) in der Redaktion am Tisch. Der 65-Jährige, von Beruf Unternehmensberater, wohnt in Niebüll. Brodersen ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Warum, glauben Sie, bekommen Sie hinter den zwei größten Parteien die meisten Stimmen?

Wir spüren, dass die FDP im Aufwind ist. Der Wahlkampf mit Christian Lindner ist sehr angenehm. Er wirkt einfach gut auf junge Leute. Wir sehen es am hohen Mitgliederzuwachs bei uns hier in Nordfriesland. Kürzlich haben wir zusammen mit dem Nachbarkreis Schleswig-Flensburg Neumitglieder eingeladen – und da waren 80 Prozent unter 30. Die wollen etwas bewirken.

Welche drei Kreis-Themen stehen bei Ihnen ganz oben auf der Agenda?

Keine Frage, als erstes die Infrastruktur. Was uns freut: Wir haben mit Bernd Buchholz einen Wirtschaftsminister, der die Sachen auch anpackt. Im Landesvorstand sehe ich ja, was da abgeht. Am 31. August kommt er nach Klixbüll. Da wird er auch zur Bahnlinie Niebüll – Flensburg etwas sagen, das steht ja im Koalitionsvertrag, die Wiedereröffnung zu prüfen.

Zweitens wollen wir Strom, der aus Sonne und Wind bei uns erzeugt wird, nicht länger abschalten lassen. Da Akkus aus meiner Sicht nur eine Übergangslösung sind, wollen wir Wasserstoff als Speichermedium voranbringen, wie es in den Reußenkögen schon geschieht, und Autos damit antreiben. Wir wollen, dass Nordfriesland Modellregion für Wasserstofftechnologie wird, mit der der Rohstoff Strom veredelt wird.

Das schafft Arbeitsplätze, wie auch die damit verbundene Sektorenkoppelung, der Verbindung von Strom, Wärme und E-Mobilität.

Daraus folgt als dritter Punkt: Wir wollen die Stromnetz-Entgeltverordnung im Bundesrat ändern lassen, damit wir den Strom direkt vor Ort vermarkten und verkaufen dürfen und ihn nicht länger „wegwerfen“.

Was ist Ihr Rezept, um die Wähler wieder mehr mitzunehmen?

In der FDP kann jeder viel gestalten, unabhängig davon, ob die Partei in der Regierungsverantwortung ist. Mir ist klar, dass ich den Wahlkreis kaum direkt gewinnen werde, daher ist mein persönliches Ziel, die FDP auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr vorzubereiten. Da lässt sich vor Ort viel machen, auch mit möglichen Koalitionspartnern im Kreis, weil es weitreichenden Konsens in vielen Fragen gibt.

Wir haben in Niebüll einen monatlichen, erfolgreich laufenden liberalen Stammtisch, zu dem jeder kommen kann. Anfangs kamen 15, dann 20, heute sind wir 25. Auch über dieses offene Format kommen wir mit den jungen Leuten ins Gespräch. Über E-Mail halten wir danach untereinander Kontakt.



Kommen wir auf die B 5 zu sprechen: Welche konkreten Möglichkeiten haben Sie als Mitglied des Bundestages, um den Ausbau voranzubringen?

Der Ausbau muss weiterhin im Bundesverkehrswegeplan gehalten werden. Die Gelder dafür sind ja da, aber wir müssen jetzt massiv Planer anwerben. Bisher ist nicht zu Ende geplant. Wenn wir nicht die nötige Zahl Planer finden, müssen wir die Arbeiten sicherlich an Private vergeben.



Blenden Sie bitte mal alles aus, was wir bis hierher gesprochen haben: Eine Fee kommt vorbei und Sie dürfen sich für Nordfriesland etwas ganz Neues wünschen – die Standardthemen einmal ausgenommen.

Die Fee bringt uns Nordfriesen ein Internet-Portal, das all unsere Aktivitäten, Betriebe von der Gastronomie über das Handwerk bis zu touristischen Anbietern und andere Projekte vereint. Google findet es nämlich sexy, wenn auf einem Portal viele Klicks gezählt werden. Alles unter einem Dach. Das finde ich genial. Für das Handwerk ist das hier ja schon geschaffen worden, ein Portal für alle Innungsbetriebe – und mit jedem Klick profitiert auch der einzelne, denn er ist ja mit seinen eigenen Firmenseiten verlinkt. Natürlich muss das auf Dauer gepflegt werden, neue Bilder, mal andere Texte, die Adressänderungen. Dafür sind festangestellte Kräfte notwendig. Wenn das einer allein macht, wird das nichts. Das Handwerk in Mittelholstein und an der Unterweser ahmt das jetzt gerade nach, was das nordfriesische Handwerk auf die Beine gestellt hat. Das muss aber weitergefasst werden: ein Portal für den Kreis, alle Gemeinden und alle Unternehmen. Damit schaffen wir es auch, Arbeitskräfte hier zu halten oder sie nach auswärtiger Tätigkeit oder einem Studium wieder herzuziehen.

von Birger Bahlo

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:00 Uhr