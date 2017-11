MAT : Eine Messe – viele Macher

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Die Anmelde-Aktion für den siebenten MAT (Messe-Ausstellung-Treffpunkt) in Mildstedt am 21. und 22. April 2018 ist in vollem Gange. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits zwei Drittel der Mildauhalle belegt“, sagte Messechefin Telse Jacobsen beim Vorbereitungstreffen.

Als neues Mitglied im HGV Mildstedt wurde die Firma AVK aufgenommen. Ebenfalls neu aufgenommen wurde die Firma Hörakustik Veit, die sich auch gleich an der kommenden Messe beteiligen will. Mit E-Bikes wird die Firma Karl Raudzus & Söhne GmbH & Co.KG vertreten sein. Um E-Fahrzeuge will sich HGV-Mitglied Ralf Bruhn aus Ramstedt bemühen. Nicht nur in der Halle wird einiges neu sein – auch außerhalb: Hier wird der Biohof Thees aus Mildstedtfeld ebenso vertreten sein, wie der Hof Nebbe aus Simonsberg. Die Nord-Ostsee Sparkasse wird mit einem Infomobil vorfahren – und auch die gemeinnützigen Vereine DRK, Sozialverband und die Arbeiterwohlfahrt sind vertreten.

Mit ins Boot genommen werden konnten der Fremdenverkehrsverein aus Ostenfeld sowie die deutsche Herzstiftung. Fester Bestandteil ist der Hegering, der wieder eine Wildverkostung in der Schulküche anbietet. Hier sind Artur-Willi Taube und die „Hohen Hüte“ federführend. Derzeit wird versucht, auch die Imker mit in die Messe zu integrieren. Fest zugesagt hat auch Thomas Autzen-Rahn, der die Bewirtung übernehmen wird. Die Feuerwehr Mildstedt wird sich mit einem Stand in der Halle präsentieren, und Günter Jacobsen sicherte zu: „Unser Oldtimerclub rund um den Glockenberg ist natürlich wieder dabei.“ Der Inhaber mehrerer Reisebüros – Helge Tüxen – sicherte seine Teilnahme zu.

Eine Bereicherung dürfte das Ponyreiten sein, das Andrea Timm-Meves vom Dornebüller Hof anbietet. Derzeit bemühen sich die Veranstalter auch um den Rundflug-Hubschrauber, der in der Vergangenheit immer sehr gut angenommen wurde. Die Parkplatzeinweisung der Besucher übernimmt die Jugendfeuerwehr.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jörn Arp hat sein Erscheinen auch für die kommende Messe zugesagt. Er war bereits 2015 dabei.