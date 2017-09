Kooperation : Eine Herzensangelegenheit

vergrößern 1 von 1 Foto: klnf 1 von 1

von Lars Peters

erstellt am 25.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Bundesweit dokumentieren 156 Herzkliniken durch ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Herzstiftung ihre besondere Verbundenheit mit den Zielen und der Tätigkeit dieser renommierten Patienten-Organisation. Das Klinikum Nordfriesland unterstützt nun ebenfalls als Mitglied die Arbeit der Stiftung.

„Es war uns im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit, Mitglied in der Deutschen Herzstiftung zu werden. Einerseits, um unsere Verbundenheit zu dokumentieren, und andererseits aber auch, um diese wichtige Brücke zwischen uns, dem Klinikum mit seinen Spezialisten, und den Patienten noch besser nutzbar zu machen“, sagte Christian von der Becke, Geschäftsführer des Klinikums.

Auch Dr. Christian Nottebrock, Chefarzt der Kardiologie an der Klinik Husum und Vertreter des Herzzentrums Nordsee, freute sich: „Die gute Zusammenarbeit im Bereich der gemeinsamen Patienteninformation und -schulung mündet damit in eine enge Partnerschaft.“ Die Kardiologie der Klinik Husum (www.klinikum-nf.de) bietet einer Mitteilung zufolge eine qualitativ hochwertige und sehr umfangreiche Behandlung aller typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen an.

Die Abteilung ist der Dreh- und Angelpunkt im Herzzentrum Nordsee, einer engen Kooperation mit den anderen Häusern im Klinikum Nordfriesland, dem Universitären Herzzentrum in Hamburg und den kardiologischen Facharztpraxen in Husum und Niebüll.

Mit der Übergabe der Urkunde „Mit Herz dabei“ für die Kooperations-Mitgliedschaft wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum und der Stiftung bekräftigt. „Kliniken, die als Kooperations-Mitglied beitreten, sind ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Herzpatienten. Denn in den assoziierten Kliniken liegen Informationsmaterialien für Herz-Kreislauf-Patienten aus. Dies ist für viele Patienten eine erste Hilfe in ihrer neuen, schwierigen Lebenssituation“, betonte der ehrenamtliche Stiftungs-Beauftragte in Nordfriesland, Dieter Sieg.

Die Stiftung (www.herzstiftung.de) – mit mehr als 98.000 Mitgliedern die größte Patientenorganisation auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland – informiert mit ihren Experten-Schriften und Ratgebern sowie in Seminaren Betroffene und Interessierte. So gibt die Zeitschrift „Herz heute“, die mit weiteren Materialien ausgelegt wird, Ratschläge zu Herzkrankheiten – aber ebenso, welche neuen Diagnosemöglichkeiten oder Therapien zu empfehlen sind oder wie Betroffene ihre Erkrankung selbst positiv beeinflussen können.

Auch im Rahmen der jährlichen bundesweiten Herzwochen werden die Kooperationsmitglieder mit Info-Material der Herzstiftung unterstützt. Sie finanziert ihre Arbeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, privaten Spenden und Vermächtnissen. Dadurch ist sie unabhängig und frei von Einflussnahme seitens der Pharma- und Medizingeräte-Industrie.