Bredstedt : Eine helfende Hand reichen

von Stephan Bülck

erstellt am 18.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Im Juli 2016 startete das Diakonische Werk Husum (DW) sein Patenelternprojekt. Gedacht ist es für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Jetzt möchten Susanne Baum, Geschäftsbereisleiterin Beratung und Therapie im DW Husum, und Christof Pankratz Falk das Projekt – ein zusätzliches Angebot zu bereits bestehenden – auf die Bereiche Bredstedt und Hattstedt ausdehnen.

Paten seien – neben vorhandenen wichtigen Bezugspersonen wie Eltern, Großeltern und Freunden – unbelastete, stabile Erwachsenenfreunde, gute Ansprechpartner, so Susanne Baum. „Das können depressive Eltern häufig nicht bieten.“ Angesprochen sind ausdrücklich Eltern mit psychiatrischen Erkrankungen, nicht mit psychischen Problemen, ergänzt Christof Pankratz Falk. Sie seien zwar in der Lage, Kinder grundsätzlich alleine zu versorgen, es falle ihnen zeitweise krankheitsbedingt aber schwer, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und auf diese einzugehen. Gedacht ist das Angebot für Familien mit Kindern und Jugendlichen im Altern von vier bis 18 Jahren, in denen ein Hilfesystem wie Jugendhilfe oder Eingliederungshilfe bereits integriert ist bzw. sich ein erkranktes Elternteil in therapeutischer Behandlung befindet.

Was sollten die neuen Paten mitbringen? Sie sollten zwei bis drei Stunden wöchentlich mit ihrem Patenkind Zeit gestalten, beispielsweise spielen, spazieren gehen oder ähnliches – ohne finanziellen Aufwand. Paten sollten Spaß im Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben, zuverlässig sein, Verständnis und Einfühlungsvermögen mitbringen, den Kindern in Krisenzeiten die nötige Stabilität geben, ihnen auch den Raum geben, unbeschwert zu sein. Und das möglichst über einen längeren Zeitraum – vorzugsweise mindestens ein Jahr. Ganz wichtig, so Pankratz Falk, ist es, Verständnis und Wertschätzung für Menschen mit psychischen Erkrankungen mitzubringen. „Die Krankheit der Eltern darf nicht in Frage gestellt werden.“

Um das alles zu gewährleisten, erhalten die neuen künftigen Paten regelmäßige Schulungen. Susanne Baum: „Inhalte sind Fragen wie: Was sind psychische Erkrankungen? Was bedeuten sie für das Familienleben?“ Weiterhin werden rechtliche und versicherungsrechtliche Aspekte erörtert. Wichtig sei es, die Eltern mit ins Boot zu holen, denn Paten sollen die Eltern nicht ersetzen. Der Kontakt laufe zunächst zwischen Diakonischem Werk und die Eltern. Dann würden Paten vermittelt. „Wir wollen den Eltern Sicherheit geben, gucken, was könnte zusammenpassen“, so Christof Pankratz Falk. Das alles geschehe ruhig und nicht „hopplahopp“. Auch bei den Paten werden die Rahmenbedingungen geprüft. Es folgt das gemeinsame Kennenlernen. Später kommen Paten allerdings nicht ins Haus, sondern die Kinder zu ihnen.

Das Projekt läuft über drei Jahre und wird zu 70 Prozent durch die Aktion Mensch gefördert. Den Rest steuert das Diakonische Werk aus Spendenmitteln bei. „Wir hoffen sehr auf eine Anschlussfinanzierung“, sagt Susanne Baum.





Info-Veranstaltung für interessierte Paten am Donnerstag (23.) von 19 bis 20.30 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe in Bredstedt (Hohle Gasse 6). Kontakt und Anmeldung bei Christof Pankratz Falk (04841/691440, 0151/54893456). Auch Kurzentschlossene sind willkommen.