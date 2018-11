Breklum : Eine helfende Hand für den Nächsten

Seit 57 Jahren widmet der Breklumer Hans Christian Albertsen seine Freizeit den Menschen im Sozialverband Deutschland – und dem Fußball.

von Stephan Bülck

21. November 2018, 14:56 Uhr

Als man Hans Christian Albertsen 2014 für sein jahrzehntelanges, ehrenamtliches Wirken das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verleihen wollte, kamen zunächst Zweifel in ihm auf. „Ich habe lange überlegt, ob ich absage“, gesteht er. Der Grund? „Meine Verdienste beruhen auf die Mitarbeit vieler.“

Der heute 80-jährige Breklumer ist seit 57 Jahren ehrenamtlich tätig. Seine Begeisterung verteilt er auf den Sozialverband Deutschland und den Fußball. Sonntags findet man ihn am Rande des Spielfeldes des Blau-Weiss Löwenstedt, wo einst alles begann. 1965 trat er dem Verein bei, war Fußballspieler, Jugendtrainer und ab 1966 Vorsitzender. 33 Jahre lang – bis 1997 – wirkte er als Schiedsrichter und Schiedsrichter-Beobachter bis in die Verbandsebene, war davon acht Jahre lang Schiedsrichter-Ausbilder und sechs Jahre Spielausschuss-Obmann beim Kreisfußballverband Nordfriesland. „Das war eine schöne Zeit“, sagt er lächelnd. 1970 begann seine Vereins-Karriere bei Germania Breklum, den er zehn Jahre lang bis 1982 als Vorsitzender führte. Von 1985 bis 1996 war er Vorsitzender beim Kreisfußballverband, 14 Jahre beim Verbandsgericht Schleswig-Holstein und 28 Jahre im Ehrenrat des KSVN tätig. Viele Auszeichnungen wurden ihm verliehen, darunter die Verdienstnadel des Deutschen Fußball-Bundes.

Zum Sozialverband Deutschland fand Hans Christian Albertsen durch ein persönliches Erlebnis. „1978 wurde ich schwer krank“, sagt er. „Der damalige Vorsitzende des Breklumer Sozialverbandes, da hieß er noch Reichsbund, besuchte mich in Eppendorf, erklärte mir die Wichtigkeit des Verbandes und dessen Arbeit.“ Das habe ihn überzeugt. „Damals versprach ich ihm: Wenn ich in Rente gehe, dann komme ich zu euch und arbeite mit.“

Hans Christian Albertsen hielt Wort. 1998 ging der Verwaltungsangestellte, Kämmerer und Standesbeamter im damaligen Amt Bredstedt-Land in Rente – und brachte sich aktiv ein im Sozialverband Breklum-Struckum-Almdorf, dem er seit 1981 angehört. „Aus geplanten zwei Jahren wurden 20 Jahre“, sagt er lachend. Albertsen war Ortsvereins- und dann 15 Jahre Kreisvorsitzender, neun Jahre im Orga-Ausschuss des Bundesverbandes und ist aktuell Landesschatzmeister.

„Hier im Sozialverband tut man etwas für all jene, die nicht so viel Glück im Leben haben“, unterstreicht er. „Beratung ist unser Hauptanliegen.“ Das aber sei Sache der hauptamtlichen Mitarbeiter in der Kreisgeschäftsstelle in Husum. „Die Geschäftsstellen-Leiterin ist eine Volljuristin, und das muss auch so sein“, sagt er. Die Fachleute kämpfen für das Recht der Mitglieder auf eine angemessene Rente – wenn es sein muss sogar bis hin zum Sozialgericht – über das Antrags- und Widerspruchsverfahren hinaus.

Die Ehrenamtlichen im Sozialverband sind wichtige Ansprechpartner und Vermittler in den 57 Ortsverbänden Nordfrieslands. „Der Kontakt zu den Mitgliedern ist mir sehr wichtig“, sagt Hans Christian Albertsen. „Diese Arbeit bedeutet für mich Hilfe für den Nächsten. Und ich mache sie so, wie ich es gerne möchte.“

Ohne die Unterstützung seiner Familie aber sei das alles nicht möglich gewesen. „Sie hat immer hinter mir gestanden – 57 Jahre lang.“