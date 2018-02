Naturschutz : Eine Chance für den Fischotter

Auf Eiderstedt sollen Rückzugs- und Ansiedlungsgebiete für die vom Aussterben bedrohten Tiere entstehen.

22. Februar 2018, 11:00 Uhr

Er braucht Wasser, Wald, Reet und vor allem Ruhe. Die Rede ist von dem vom Aussterben bedrohten Fischotter. Er wird zwar vermehrt auf der Halbinsel Eiderstedt gesichtet, aber das sollte, so der Wunsch der Akteure des Eiderstedter Naturschutzvereins mit ihrem Vorsitzenden, Volkert Hamkens, zukünftig besser werden.

Im Bereich Sonnberg im Gemeindegebiet Koldenbüttel, dort wo das alte Flussbett der Nordereider gelegen hat, entsteht gerade in einem der naturbelassenen Areale ein neues Biotop, das dem Fischotter als neuer Lebensraum zugute kommen soll. Zwei Gewässer in einer Größe von etwa 2500 Quadratmeter werden angelegt. „3,50 Meter breit, acht Meter lang, 1,50 Meter tief und mit steilen Kanten versehen, denn die braucht der Fischotter, – so sind die Vorgaben. Unser Baggerfahrer Thomas Gosch macht das hervorragend“, informiert Hamkens, der gemeinsam mit dem Begrünungsobmann der Kommune, Lu Andresen, alles überwacht. „Wir arbeiten eng mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises Nordfriesland zusammen. Sechs Biotope haben wir in der Gemeinde. Hier finden die Tiere ihre letzten Rückzugsräume“, berichtet er. Er selbst möchte diese grünen Oasen unweit der B 5, abgeschirmt vom Straßenlärm und idyllisch gelegen, nicht missen.

„Jedes Lebewesen hat es verdient, dass der Mensch sich um den Erhalt des Lebensraumes kümmert, wo er doch viel Raubbau getrieben hat und immer wieder treibt“, ist sich der Naturfreund sicher. Er hoffe, dass er bald Fischotter zu Gesicht bekommen wird. Die beiden neuen Wasserflächen, so Hamkens, seien jedenfalls im Verbund mit den drei weiteren vorhandenen Teichen in etwa gleicher Größe und im Zusammenhang mit der stimmigen Umgebung und ihrer Vielfalt an natürlichen Strukturen ideales Rückzugs- und Nahrungsgebiet für den Fischotter. „Ich hoffe, dass der Fischotter sich durch die vergrößerten Wasserflächen dort ansiedeln wird und dann nicht mehr auf dem Weg vom Schwabstedter Westermoor zum Rosenburger Deep bei Witzwort die B 5 kreuzen muss“, so Hamkens. Der Standort ist wegen seiner Abgeschiedenheit und der Lage, parallel zum Fließgewässer Riesbüller Sielzug“, besonders gut geeignet.

Der Fischotter breite sich in Nordfriesland langsam aus. Aus der im Jahre 2011 von der UNB erstellten Störstellenkartierung ergibt sich, dass es drei Hauptwanderwege des Fischotters auf Eiderstedt gibt. Einer davon kreuze eben genau das Koldenbütteler Gebiet, so dass der UNB die Aufwertung befürwortet hat. „Es passt in unser Konzept für die Wiederansiedlung des Fischotters auf Eiderstedt“, so Hamkens.

Seit den 1990er Jahren wandern Fischotter aus den Mecklenburgischen Seenplatten wieder in Schleswig-Holstein ein, nachdem ihre Population seit Ende des 19. Jahrhunderts rückläufig war. Damals wurden auch die ersten Exemplare auf der Halbinsel Eiderstedt gesichtet und das war Anlass gewesen für die Erstellung des besagten Konzeptes. Auf seinen Wanderungen hat der Otter Hindernisse zu überwinden, wie Sielzüge, Straßen und Bahndämme, und das ist für ihn lebensgefährlich. Er bewegt sich gerade in den Uferbereichen auf vier Pfoten. Nur während der Jagd durchschwimmt er auch Gewässer. So läuft er lieber über Straßen, als dass er unter ihnen hindurchschwimmt. Daher wurden im Konzeptrahmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich Brücken, Stege und Bermen eingebaut, um der Marderart die sichere Querung zu ermöglichen. Dabei brauche er, so Hamkens, 60 Zentimeter Kopffreiheit unter Brücken, sonst würde er sich andere Wege suchen. Leitzäune weisen ihm zusätzlich den Weg. Zwei weitere Wanderwege nutze der Fischotter: vom „Rosenburger Deep“ über den Sielzug nördlich der Tankstelle Ingwershörn an der B 5 und den Dingsbüllkoog nach Koldenbüttel und zur Treene. So könne er in das südliche Dänemark gelangen, wo er weitestgehend heimisch ist. Die weitere Route führt über den Obbenskoog und den Witzworter Sielzug zur Eider.

Die Maßnahme in Koldenbüttel wird mit Ausgleichsgeldern der UNB finanziert und vom Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt durchgeführt.