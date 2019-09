Pflanzaktion in Husum : Eine Birne für die Einheit

Stadt Husum greift Idee der Kieler Staatskanzlei auf, den Feiertag mit einer konzertierten Pflanzaktion zu verbinden.

27. September 2019, 08:35 Uhr

Husum | Der 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit. Aus diesem Anlass hat sich die Staatskanzlei des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein etwas Nachhaltiges einfallen lassen. Wenn es nach Daniel Günther geht, soll der gesetzliche Feiertag auf ganz besondere Art gefeiert werden – unter aktiver Beteiligung der Bürgerschaft.

Unter dem Tagesmotto „Mut verbindet“ kommt aus der Landeshauptstadt die Anregung, Bäume zu pflanzen und gemeinsam zu feiern. Im Rahmen der landesweiten Mitmachaktion sind private Gärtnerinnen und Gärtner aufgerufen, auf ihrem Grund und Boden Bäume zu pflanzen – bestenfalls im Kreis von Familie, Freunden und Nachbarn.

„Jede und jeder kann dazu beitragen, der Aktion zum Erfolg zu verhelfen“, heißt es dazu vom Städteverband Schleswig-Holstein. Eine „klasse Idee“ findet auch Husums Bürgermeister Uwe Schmitz und hat sich mit Hilfe von Dirk Dibbern vom Kommunalen Servicebetrieb Husum (KSH) auf die Suche nach einer geeigneten Fläche im Stadtgebiet gemacht, auf der Bürgerinnen und Bürger, die keinen eigenen Garten haben, Bäume pflanzen können.

Die Fläche wurde inzwischen gefunden. Und so lädt die Stadt Husum für Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 13 Uhr zur Pflanz-Aktion ein.

Treffpunkt ist in Nieland West (Schobüller Straße Richtung Hockensbüll, dann in den Grünen Weg bis zur Ecke Nieland West). Dort befinden sich zwei Obstbaumwiesen. Wer möchte, kann hier seinen mitgebrachten Baum – vorzugsweise Äpfel, Birnen oder Quitten – pflanzen.

Pflanzen ist das eine, pflegen das andere. Und weil das so ist, hat Dirk Dibbern eine Bitte: „Keine Büsche mitnehmen, da der spätere Pflegeaufwand zu groß ist.“ Auf den Obstbaumwiesen ist nur begrenzt Platz. Etwa zehn Bäume können dort neu gesetzt werden. Damit niemand den Weg mit seinem Gewächs umsonst antriff, bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung. Wer also einen eigenen Baum auf der öffentlichen Fläche pflanzen möchte, meldet sich bitte noch heute bei Simone Mommsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Husum, Telefon 04841/666116 oder per Mail unter presse@husum.de.

„Wir hoffen, dass sich viele möglichst Husumer an dieser tollen Aktion beteiligen. Wer am Tagt der deutschen Einheit bei sich zu Hause einen Baum setzt, kann der Stadt gern ein Foto schicken“, sagt der Bürgermeister. Außerdem wird aus der Initiative ein Wettbewerb: Das schönste und kreativste Foto wird mit einer kleinen Überraschung prämiert. Einsendungen der Pflanz-Fotos mit Einverständniserklärung zur Veröffentlichung gehen ebenfalls an presse@husum.de. Die Gewinner werden nach Sichtung aller eingegangenen Fotos per Mail benachrichtigt.