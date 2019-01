Gemeindevertretung Breklum : „Eine Art Vorschule“

Eine von zwei übergangsweise in der Grundschule untergebrachten Kita-Gruppen soll mit neuem Konzept bleiben.

von Stephan Bülck

02. Januar 2019, 08:40 Uhr

Breklum | Ein Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung Breklum war der kommunale Kindergarten. Holger Arff, Vorsitzender des Sozial-, Jugend- und Sportausschusses informierte, dass ja zwei Gruppen wegen der laufenden Umbauarbeiten in der Grundschule untergebracht sind. Zwei Gruppen- mit nötigen Nebenräumen wurden dafür extra eingerichtet (wir berichteten). Nach Fertigstellung des Anbaues sollten – so die Planung – die Kinder beider Gruppen wieder in das Hauptgebäude zurückgehen.

„Die Situation stellt sich inzwischen anders dar. Wir haben im Fachausschuss folgende Lösung erarbeitet“, so Arff. Die Schul-Kita sollte mit einer Gruppe und einem neuen Konzept in Form einer Art Vorschule mit enger Bindung an die Schule erhalten bleiben. Die weitere Gruppe findet dann Platz im Hauptgebäude. Die jetzigen und voraussichtlichen Belegungszahlen bis 2022 sprächen für sich. Insgesamt sind nach wie vor vier Regelgruppen nötig. Dann könne man auch das eine oder andere Kind wie bisher von außerhalb aufnehmen, wobei – und das gelte auch für die Krippengruppen – die Kinder aus dem eigenen Bereich Vorrang haben sollen.

Mit der Heimaufsicht des Kreises Nordfriesland sei, so Holger Arff, die Planung positiv abgeklärt worden. Möglicherweise sei sogar noch drin, einen Bewegungsraum in der Schule zu installieren und dafür Extra-Zuschüsse zu kassieren. Grundlage für den Förderantrag wäre eine Qualitätsverbesserung.

Gemeindevertreterin Dörte Wendler brachte es auf den Punkt: „Wir können nur gewinnen. Das Beste wäre, wenn wir das zum neuen Schuljahr 2019/20 hinkriegen würden.“ Einstimmig votierte das Gremium denn dafür.

Weiter beschlossen die Vertreter einstimmig, dass die Kommune Mitglied in dem im Januar zu gründenden Verein „Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland“ werden soll (wir berichteten). Rückwirkend ab 1. April 2018 soll der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Breklum eine Aufwandsentschädigung von 169 Euro monatlich (Höchstsatz) erhalten, sein Stellvertreter 126,75 Euro monatlich, der Musikzugführer 70 Euro (statt bisher 33 Euro).