Schwabstedt : Eine Aktion, die Hoffnung macht

Sie sind schon von Weitem gut zu sehen: Knapp 300 bunte Zettel leuchten vom Schwabstedter Glockenturm herab. So viele Besucher des 22. Bauernmarktes haben ihre ganz persönliche Hoffnung darauf geschrieben und es an den Glockenturm gehängt. Anlässlich des 500. Reformations-Jubiläums sollten sie Ablasszettel entwerfen, also all das aufschreiben, worauf sie hoffen.

Pastor Michael Goltz ist überwältigt von der großen Resonanz. „Unsere Aktion war ein echter Erfolg. Es hat großen Spaß gemacht, sich mit den Besuchern über ihre Träume zu unterhalten. Und wenn ich mir ansehe, was da alles am Turm hängt, dann macht mir das wirklich Hoffnung.“ Darunter sind sehr persönliche Worte wie „nach langer Zeit kann ich mir wieder Träume erlauben. Man muss nur dran glauben“. Oder Wünsche für andere stehen darauf, wie zum Beispiel: „Ich möchte, dass alle Menschen ein Zuhause haben.“ Andere wollen „singen können wie Pavarotti“ und „dass alle miteinander statt übereinander reden“. So lange das Wetter es zulässt, werden die Plakate hängen bleiben, erklärt Michael Goltz.