Kripo Husum : Einbrüche in Husum: Bis jetzt ist es ein ruhiger Herbst

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 08.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Sven Knies hat nichts gegen Veränderungen, „aber in diesem Fall hoffe ich, dass alles bleibt, wie es ist.“ Ein Wunsch, mit dem der Leiter der Kriminalpolizeistelle Husum nicht allein dasteht. In den zurückliegenden 14 Monaten ist die Zahl der Wohnungseinbrüche (im Polizeijargon WED) auf ein konstant niedriges Niveau gesunken. Und ginge es nach Knies und seinen Leuten, muss sich daran auch nichts ändern. Die sechs bis acht Monate davor hat er noch als ziemlich schlimm in Erinnerung. Damals kletterten die Einbruchszahlen rasant in die Höhe – teilweise bis auf das Fünffache des Durchschnittswertes. „Das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht.“

Anderswo im Lande hat die Zahl der Einbruchsdiebstähle mit Beginn der dunklen Jahreszeit auch schon wieder angezogen. Wurden im September landesweit noch 236 Einbrüche verzeichnet, so waren es im Oktober bereits 350. Knies weiß, dass es gerade bei diesem Thema keine Garantien gibt und auch in Husum schon bald wieder alles anders sein kann. Aber wie seine Kollegen in anderen Regionen Schleswig-Holsteins hoffen auch er und sein Team darauf, die positive Entwicklung mit ihrer Arbeit zumindest gefördert zu haben.

„Wir hatten in den vergangenen Monaten zum Teil recht gute Fahndungserfolge“, ruft er in Erinnerung. Mehrere örtliche Täter seien ermittelt worden und säßen teilweise in Haft(wir berichteten). Aber auch die eine oder andere Bande habe man offenbar verschrecken können. Einige seien ganz offenkundig weitergezogen. Solcher Banden-Krimineller habhaft zu werden, sei trotz guter polizeilicher Vernetzung schwer, „weil die vom Verbrechen leben und ganz anders organisiert sind als Einzeltäter oder kleine Gruppen.“ Den größten Anteil daran, dass die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle zurückgegangen sei, hätten im Zweifelsfall jedoch die Bürger, sagt Knies. „Die Menschen sichern sich und ihr Eigentum besser ab.“

Die Möglichkeiten sind vielfältig. Dazu zählen auch Selbstverständlichkeiten, die „hier auf dem platten Land allerdings gern mal vergessen werden: Fenster nicht auf Kipp stehen lassen, Türen, auch die am Hintereingang, abschließen und den Schlüssel auf keinen Fall unter die Fußmatte legen.“ Technische Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel abschließbare Fenster („auch hier gilt: den Schlüssel nicht stecken lassen“), Alarmanlagen und Bewegungsmelder, die sich nicht mal eben wegdrehen oder aus der Wand reißen lassen, machen Einbrechern das Leben schwer. „Und wenn die binnen drei Minuten nicht zum Erfolg kommen, ziehen sie meist schon weiter.“

Gerade auch vor diesem Hintergrund sei es eminent wichtig, jede noch so kleine Beobachtung zu melden. „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen“, sagt Knies, „und am besten immer gleich die 110 wählen“. Der Kriminalist ist davon überzeugt, dass erhöhte Wachsamkeit ein Teil des Erfolges ist. „Im Oktober hatten wir einen einzigen Einbruch“, sagt er und denkt, dass auch die Erhöhung des Strafmaßes ihren Teil zur Beruhigung beigetragen hat. Letzteres hält er übrigens für absolut gerechtfertigt, denn der gewaltsame Aufbruch einer Wohnung oder eines Hauses „stellt einen massiven Eingriff in die Intimsphäre eines Menschen dar“ und verursache nicht nur materiellen, sondern auch psychischen Schaden.

Übrigens: Die Zahl der Einbrüche in Ferienhäuser- und -wohnungen sowie Firmengebäude ist ebenfalls zurückgegangen, „doch Wohnungseinbruch ist nach wie vor das, was die Leute am meisten beunruhigt“, sagt Knies und verweist noch einmal auf die Prävention – unter anderem auf die Polizei-Broschüre „Sicher wohnen Einbruchschutz – Ungebetene Gäste“, in der zahlreiche Tipps zum Thema aufgelistet sind und die unter www.polizei.schleswig-holstein.de auch im Internet zu finden ist. In Papierform gibt es sie unter anderem in der Polizeistation in der Poggenburgstraße.