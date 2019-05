St. Peter-Ording : Einbruchsversuch in Bekleidungsgeschäft

Die unbekannten Täter scheiterten an der Eingangstür des Ladens in der Nordergeest.

20. Mai 2019, 16:20 Uhr

St. Peter-Ording | In der Nacht zu Freitag, 17. Mai, versuchten unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Nordergeest in St. Peter-Ording einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter gestört worden sein könnten.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum (Telefon 04841/8300) in Verbindung zu setzen.

