Husum : Einbruchserie: Kripo bitte um Hinweise

Unbekannte stiegen in ein Firmengebäude, in ein Sozialkaufhaus und in die Kreismusikschule ein. Bei einem Restaurant scheiterten sie.

13. Mai 2020, 14:25 Uhr

Husum | Gleich vier Einbrüche registrierte die Polizei in der Nacht von Dienstag (12.) auf Mittwoch (13.) in der Kreisstadt Husum.

Beute: Briefmarken und Bargelt

In der Zeit zwischen 1.37 Uhr und 4.37 Uhr wurde unter anderem in ein Firmengebäude eines Verkehrsbetriebes in der Ringstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Hier brachen sie sämtliche Türen, Fenster und Schränke auf. Ihre Beute: Briefmarken und Bargeld.

Sozialkaufhaus durchsucht

Eingebrochen wurde ebenfalls in ein Sozialkaufhaus, Hinter der Neustadt. Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, die Räume wurden nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde offenbar nichts.

Einbruchziel: Kreismusikschule

Ungebetene Besucher hatte ebenfalls die Kreismusikschule im Schloss vor Husum. Auch hier wurde ein Fenster aufgebrochen. Der oder die Täter entkamen ohne Diebesgut.

Gescheitert

Einen versuchten Einbruch registrierte die Polizei in einem Restaurant am Außenhafen. Hier scheiterten der oder die Täter allerdings beim Aufbrechen von Fenstern und Türen.

Zeugen und Hinweisgeber gesucht

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nähe oder an den genannten Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.

