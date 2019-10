Kriminalpolizei sucht Zeugen : Einbruchserie in Husumer Apotheken

Sowohl am Markt als auch im Osterende in Husum drangen Einbrecher in Apotheken ein und raubten Bargeld.

shz.de

09. Oktober 2019, 13:51 Uhr

Husum | Von Donnerstag, 3. Oktober, auf Freitag, 4. Oktober, wurde in Husum am Markt in die dortige Apotheke eingebrochen und Bargeld entwendet. In der Woche darauf, in der Nacht von Dienstag, 8. Oktober, auf Mittwoch, 9. Oktober, haben sich nun der oder die Täter in die Apotheke in der Straße Osterende unerlaubt Zutritt verschafft. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.

