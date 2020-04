Husum : Einbruch ins Schloss-Café

Die Polizei Husum startet einen Zeugenaufruf.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

16. April 2020, 10:03 Uhr

Husum | Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Einbruch. Irgendwann in der Zeit von Sonnabend, 11. April, bis Mittwoch, 15. April, drangen ein oder mehrere Unbekannte in das Schloss-Café (König-Friedrich V.-Allee) ein. Entdeckt wurde am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, eine eingeschlagene Scheibe. Über das Stehlgut gibt es derzeit noch keine Angaben.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizei Husum bittet aber eventuelle Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?