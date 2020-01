Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Schwesinger Gaststätte

Sie nahmen die gesamten Tageseinnahmen mit: Die Kripo sucht die Täter, die in der Nacht auf Sonntag in ein Schwesinger Lokal eingebrochen sind.

27. Januar 2020, 15:38 Uhr

Schwesing | Schock für die Wirtsleute einer Schwesinger Gaststätte: In der Nacht auf Sonntag, 26. Januar, brachen unbekannte Täter in das Gebäude in der Hauptstraße in Schwesing ein, indem sie gewaltsam die Hintertür öffneten. Die Diebe entkamen unerkannt. Sie hatten die Tageseinnahmen vom Sonnabend erbeutet.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht oder in den Abendstunden zuvor im Bereich Schwesing beobachtet?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dringend unter der Rufnummer 04841/8300 zu melden.

