Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Oldersbeker Auto-Werkstatt

Auf der Suche nach Beute sind Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Husumer Straße eingebrochen. Die Kripo ermittelt.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

28. Januar 2020, 10:22 Uhr

Oldersbek | In Oldersbek sind Diebe unterwegs. In der Nacht auf Sonnabend, 25. Januar, brachen Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Husumer Straße ein. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Die Täter verschafften sich Zutritt in die Halle der Autowerkstatt und brachen dort eine Tür auf. In der Hoffnung, Diebesgut zu finden, durchsuchten sie die Räume. Dabei fanden sie der Polizei zufolge offensichtlich einen Autorschlüssel und versuchten, das dazugehörige Fahrzeug, das vor der Werkstatt stand, zu stehlen. Das gelang den Einbrechern allerdings nicht.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?