Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Husumer Tankstelle – Dieb klaut Zigaretten und Alkohol

Weil er die Tür nicht öffnen konnte, schlug der Täter eine Scheibe ein.

Husumer Nachrichten

02. April 2020, 12:24 Uhr

Husum | Am heutigen Donnerstagmorgen, 2. April, wurde um 03.42 Uhr in der Bredstedter Straße in Husum in eine Tankstelle eingebrochen.

Was ist passiert?

Um in den Verkaufsraum der Tankstelle zu gelangen, versuchte der Einbrecher zunächst die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er eine Scheibe ein und konnte so den Verkaufsraum betreten.

Zigaretten und Alkohol

Aus dem Kassenbereich entwendete er Tabakwaren und Spirituosen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in südliche Richtung.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04841/8300.

