Täter stahlen Bargeld : Einbruch in Husumer Gaststätte

Unbekannte Diebe stiegen in der Nacht zu Montag durch ein Fenster in eine Gaststätte am Zingel in Husum ein.

03. September 2019, 12:34 Uhr

Husum | Unbekannte Täter brachen am Montag, 2. September, in der Zeit von 0.30 bis 9.35 Uhr in eine Gaststätte in Husum am Zingel ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in den Gastraum. Aus dem Tresenbereich entwendeten sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Es entstand zudem hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Husum ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04841/8300.

