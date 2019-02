Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Gaststätte in St. Peter-Ording

In der Nach von Dienstag auf Mittwoch wurde in einer Gaststätte in der Olsdorfer Straße eingebrochen.

von hn

20. Februar 2019, 14:08 Uhr

St. Peter-Ording | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Olsdorfer Straße in Sankt Peter-Ording. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten Bargeld aus Sparclubkästen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04841/830-0 bei der Kriminalpolizei in Husum zu melden.

