St. Peter-Ording : Einbruch in Gaststätte

Die Kriminalpolizei Husum bittet um Hinweise.

von hn

20. Februar 2019, 16:12 Uhr

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Gaststätte in der Olsdorfer Straße in Sankt Peter-Ording eingebrochen. Unbekannte verschafften sich nach Polizeiangaben über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang und raubten Bargeld aus Sparclub-Kästen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04841/830-0 bei der Kripo in Husum zu melden.