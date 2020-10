Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Gardinger Optiker-Geschäft

Die Täter schlugen am Sonnabend zu. Sie hatten es auf Sonnenbrillen abgesehen.

05. Oktober 2020, 11:41 Uhr

Garding | In Garding treiben Einbrecher ihr Unwesen. Sie schlugen am frühen Sonnabendmorgen (3. Oktober) gegen 4.10 Uhr zu und verschafften sich mit Gewalt Zutritt in ein Optiker-Geschäft in der Fischerstraße in Garding. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Der oder die Unbekannte(n) schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten einen in der Fensterbank stehenden Ständer mit mehr als 30 Sonnenbrillen.

Die Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vor oder nach der Tat auffällige Personen oder Fahrzeuge in Garding beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04841/8300 in Verbindung zu setzen.

