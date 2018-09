Kripo Husum : Einbruch in ein Restaurant

In ein Restaurant in der Hafenstraße ist eingebrochen worden.

von Friederike Reußner

05. September 2018, 13:52 Uhr

In der Zeit von Mitternacht bis heute morgen um 7 Uhr wurde in ein Restaurant in der Hafenstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und entwendeten einen Laptop der Marke Lenovo und hinterließen einen hohen Sachschaden. Die Kripo Husum ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.