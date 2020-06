Polizei sucht Zeugen : Einbruch in die Touristinformation in Tönning

Die bislang unbekannten Täter entwendeten Bargeld und einen Autoschlüssel.

12. Juni 2020, 09:05 Uhr

Tönning | Bei einem Einbruch in die Touristinformation in Tönning (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte Bargeld und einen Autoschlüssel entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 17 und 22 Uhr. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Unbekannte Täter gelangten durch die Automatiktür, welche bis 22 Uhr geöffnet ist, in den Vorraum des Gebäudes am Markt 2 und hebelten dort gewaltsam die Eingangstür zu den Räumlichkeiten des Informationscenters auf.

Sie entwendeten Bargeld und einen Fahrzeugersatzschlüssel. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Mittwochabend während des oben genannten Zeitraums auffällige Personen im Vorraum der Touristeninformation oder in Tatortnähe beobachtet?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

